تم اليوم الإعلان عن هاتف Oneplus 8t رسمياً من شركة ون بلس ( Oneplus ) الصينية ضمن حدث تم بثه أونلاين.

كعادة ون بلس تم تسريب الهاتف قبل صدوره بفترة كافية وجاء الإعلان الرسمي مطابقاً لجميع التوقعات والتسريبات المسبقة عن الهاتف.

يأتي هاتف Oneplus 8t بسماكة 8.4 ملم ويزن حوالي 188 جراماً مع شاشة من نوع Fluid amoled وهي غير منحنية أو كما نقول Flat Screen بحجم 6.55 بوصة وبالطبع معدل تحديث 120 هرتز مع دعم لتقنية HDR10+ .

أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فقد جاءت على شكل ثقب صغير للغاية في الجزء الأعلى من الشاشة وبمستشعر 16 ميجابسكل.

من ناحية المعالج فقد جاء هاتف Oneplus 8t بمعالج ثماني النواة وهو SnapDragon 865 بتردد 2.42 جيجاهرتز مع معالج رسومي Aderno 650 وهو يعتبر الأحدث من نوعه.

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من ناحية التخزين فقد جاء هاتف oneplus 8t بذاكرة وصول عشوائي RAM بإختيارين إما 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية بإختيارين أيضاً إما 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت بدون فتحة لبطاقة الذاكرة.

أما من ناحية الكاميرات الخلفية فقد جاء الهاتف بأربع عدسات خلفية، دقة العدسة الرئيسية هي 48 ميجابكسل ووالثانية 16 ميجابكسل للتصوير واسع الزاوية للغاية وكاميرا 4 ميجابكسل للتصوير القريب والمقرب والرابعة هي 2 ميجابكسل وتعمل كمستشعر عمق Depth Sensor.

بطارية Oneplus 8t جاءت بحجم 4500 مللي أمبير في الساعة مع تقنية شحن سريع تصل إلى 65 واط وتشحن من 0 إلى 100 في 39 دقيقة تقريباً.

بالطبع الهاتف يأتي مع نظام أندرويد 11 من جوجل .

أما من ناحية السعر فقد جاء الهاتف بسعر 586 دولار للنسخة الأولى و627 دولار للنسخة الثانية، بالطبع لم يتم الإعلان عن توافره عالمياً بل إكتفت الشركة بالإعلان عن توافره في الهند مبدأياً .

المصدر.