تكنولوجيا: وان بلس تطلق سماعة OnePlus Bullets Z Bass اللاسلكية بسعر 27 دولار تقريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت وان بلس في الحدث الذي انطلق اليوم عن الإصدار الخاص من سماعة OnePlus Bullets Z Bass اللاسلكية، التي تتوفر بسعر 27 دولار تقريباً في 15 من أكتوبر.
يتميز الإصدار المحدود من سماعة OnePlus Bullets Z Bass اللاسلكية باثنان من الألوان هما الأحمر والأزرق،كما تتميز سماعة Bullets Z Bass مع bass تم إعادة هندسته ليدعم المستخدم بتجربة بصوتيات غنية وغامرة.
وتضم سماعة OnePlus Bullets Z Bass محرك 9.2مم كما في الإصدار الرئيسي من Bullets Wireless Z، إلا أن الإصدار الجديد يدعم عمر شحن يصل إلى 17 ساعة، أي أقل من الإصدار الرئيسي الذي جاء بعمر شحن 20 ساعة.
كما تدعم سماعة OnePlus Bullets Z Bass إستجابة سريعة مع خفض زمن التأخير حتى 100 مللي ثانية، مع نمط Low-Latency، وتتميز السماعة بتصميم حول الرقبة، الذي يضم زر التشغيل، وزر التحكم في مستوى الصوتيات، والمكالمات أو الموسيقى.
أيضاً تدعم السماعة ميزة الإقتران السريع، وأيضاً التبديل السريع بين الأجهزة، حيث يمكن أن تدعم الإتصال باثنان من الأجهزة في نفس الوقت، كما تدعم معايير IP55 لمقاومة التعرق والغبار.
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