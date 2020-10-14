- 1/2
- 2/2
كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمدت علامة POCO التجارية إصدار جديد من هواتفها الذكية في EEC مؤخراً، والذي يأتي بنموذج رقم M2010J19SC، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.
تقدم علامة POCO التجارية غالباً إصدارات شاومي بعلامة تجارية جديدة للأسواق، إلا أن المتحدث الرسمي العالمي ومدير تسويق المنتجات PocoGlobal أكد على أن الشركة سيكون لديها إصدارات جديدة تماماً خلال الفترة القادمة.
ويعد هذا الإصدار الذي يظهر في التسريبات بنموذج رقم M2010J19SC أحد الإصدارات الجديدة المتوقعة من الشركة هذا العام، إلا أن بعض التوقعات مازالت تشير إلى أن هذا الإصدار سيكون أحد إصدارات شاومي المتاحة بالفعل لكن بعلامة Poco، نظراً لرقم النموذج الذي يحاكي رقم نموذج هاتف Redmi Note 10.
يذكر أن Anuj Sharma مدير شركة Poco قد أشار في وقت سابق إلى أن الشركة تتجه لإصدار هواتف Redmi بالعلامة التجارية الخاصة بالشركة بسبب صعوبة إنتاج إصدارات الشركة الخاصة، لذا تعتمد على إصدارات Redmi كقاعدة لإصدارات الشركة في الوقت الحالي.
المصدر
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: POCO تعتمد هاتف جديد في EEC إستعداداً للإعلان الرسمي خلال الفترة القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.