تكنولوجيا: POCO تعتمد هاتف جديد في EEC إستعداداً للإعلان الرسمي خلال الفترة القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمدت علامة POCO التجارية إصدار جديد من هواتفها الذكية في EEC مؤخراً، والذي يأتي بنموذج رقم M2010J19SC، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

تقدم علامة POCO التجارية غالباً إصدارات شاومي بعلامة تجارية جديدة للأسواق، إلا أن المتحدث الرسمي العالمي ومدير تسويق المنتجات PocoGlobal أكد على أن الشركة سيكون لديها إصدارات جديدة تماماً خلال الفترة القادمة.

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ويعد هذا الإصدار الذي يظهر في التسريبات بنموذج رقم M2010J19SC أحد الإصدارات الجديدة المتوقعة من الشركة هذا العام، إلا أن بعض التوقعات مازالت تشير إلى أن هذا الإصدار سيكون أحد إصدارات شاومي المتاحة بالفعل لكن بعلامة Poco، نظراً لرقم النموذج الذي يحاكي رقم نموذج هاتف Redmi Note 10.

يذكر أن Anuj Sharma مدير شركة Poco قد أشار في وقت سابق إلى أن الشركة تتجه لإصدار هواتف Redmi بالعلامة التجارية الخاصة بالشركة بسبب صعوبة إنتاج إصدارات الشركة الخاصة، لذا تعتمد على إصدارات Redmi كقاعدة لإصدارات الشركة في الوقت الحالي.

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