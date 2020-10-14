شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 هواتف تتوقف أبل عن إنتاجها بعد طرح هواتف iPhone 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل أمس الثلاثاء عن هواتف iPhone 12 الجديدة، والتي تضم أربعة هواتف 5G يبدأ سعرها من 699 دولارًا، لكن إطلاق أجهزة جديدة يعني أن شركة أبل قد توقفت رسميًا عن بيع بعض هواتف أيفون القديمة، والتى يبلغ عددها أربعة خلال عام 2020.

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر"، اعتبارًا من يوم الثلاثاء، لم تعد أبل تقدم أجهزة iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max، وهى الهواتف المتطورة التي أطلقتها في عام 2019، رغم أن iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max أول من حمل تسمية أبل الحالية "Pro" وأول أجهزة أيفون دعمت ثلاث كاميرات.

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في وقت سابق من هذا العام، توقفت شركة أبل عن بيع iPhone 8 و iPhone 8 Plus، وهما جهازان تم إطلاقهما جنبًا إلى جنب مع iPhone X في عام 2017، فإطلاق هاتفiPhone SE 2 الجديد منخفض التكلفة الذى يبدأ سعره من 399 دولارًا، جعل هناك عدم حاجة إلى وجود هاتفى iPhone 8 و iPhone 8 ، حيث يحتوي الهاتف الجديد على معالج سريع وكاميرا أفضل من الهواتف الأقدم التي يبلغ عمرها 3 سنوات، والتي كانت أبل تبيعها مقابل 450 دولارًا حتى أبريل 2020.

على الرغم من أن شركة أبل قد أوقفت بعض عروض أيفون القديمة، إلا أنها استمرت في بيع العديد منها، فمازالت شركة أبل تبيع iPhone XR - وهو هاتف عمره عامين تم تخفيض سعره الآن إلى 499 دولارًا، بالإضافة إلى iPhone 11 العام الماضي، والذي يبلغ سعره الآن 599 دولارًا.

لم تعد أبل تبيع بعض موديلاتها القديمة عبر الإنترنت، ولكن من المحتمل أن تظل هذه الأجهزة متاحة للشراء من خلال متاجر الناقل والبائعين الآخري، وستظل قادرة على تلقي تحديثات البرامج.