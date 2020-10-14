شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "قطعة دجاج ناجيت" فى رحلة هى الأولى من نوعها للفضاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى واقعة هى الأولى من نوعها، صعدت قطعة "دجاج ناجيت"، إلى الفضاء، فى رحلة هى الأولى إلى الفضاء الخارجى، وهى ترجع لشركة ايسلندية، وأرسلت قطعة الدجاج للفضاء، للاحتفال مرور 50 عاما على تأسيسها.

وقامت الشركة الأيسلندية "تشيكن ناجيت" بإرسال قطعة دجاج ناجيت، للاحتفال بذكرى تأسيسها، وتظهر الصور قطعة الدجاج، التي يعتقد بأنها الأولى على الإطلاق التي تصعد إلى الفضاء، قد وصلت إلى ارتفاعات شاهقة جدا في الفضاء، وفقا لموقع سبوتنيك.

ووصل ارتفاع قطعة الدجاج إلى نحو 110 آلاف قدما (33528 مترًا) فوق الأرض، وهو أعلى وأول ارتفاع لقطعة دجاج ناجيت.

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ووصلت وجبة الدجاج إلى ذروة ارتفاعها خلال ساعتين تقريبا من انطلاقها، حيث تظهر الصور وصولها إلى الغلاف الجوي العلوي لكوكب الأرض.

وتحملت قطعة الدجاج درجات الحرارة المنخفضة جدا، والتي تقارب -60 درجة مئوية (-76 درجة فهرنهايت) منتقلة إلى طبقة الستراتوسفير من موقع قريب من المكتب الرئيسي للشركة في منطقة ديسايد شمال ويلز.



قطعة الدجاج