شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح هواتف iPhone 12.. يعنى إيه اتصال 5G وما هى سرعته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل النقاب عن أول هواتف أيفون iPhone 12 متوافقة مع شبكة الجيل الخامس، وستكون جميع الهواتف الأربعة من سلسلة iPhone 12 مزودة بتقنية 5G، وقد تداول الحديث عن "5G " منذ سنوات، إلا أن هذا الجيل الجديد من التكنولوجيا اللاسلكية فائقة السرعة تطور الآن إلى شيء حقيقى ملموس يمكن للناس استخدامه بالفعل، إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول 5G.

ما هو اتصال 5G وما مدى سرعته؟

هو "تطور لشبكات 4G LTE ، التى تتيح لنا حاليًا بث مقاطع الفيديو والموسيقى وتصفح الويب والوسائط الاجتماعية واستخدام التطبيقات كثيفة البيانات على أجهزتنا المحمولة.

ومن المقرر أن يكون 5G أفضل من 4G LTE، إذ يعد باتصالات لاسلكية سريعة بشكل لا يصدق للأجهزة المحمولة، والقدرة على التعامل مع الأحمال الثقيلة من الترافيك.

ومن المتوقع أن تكون شبكات 5G أسرع بعشر مرات على الأقل من 4G LTE ، وفقًا لمجموعة التجارة الصناعية اللاسلكية GSMA كما ذكرت CNN، وتشير تقديرات أخرى إلى أن قدرة شبكة الجيل الخامس 5G أسرع 100 مرة مما لدينا الآن، وفقًا لـ CNET، ما يعنيه ذلك بالنسبة لك هو تحميل الصور وتنزيل الأفلام والبرامج بسرعة أكبر.

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بالإضافة إلى شبكات الهاتف المحمول، سيتم استخدام 5G لتقديم خدمات إنترنت أسرع مباشرة إلى منزلك، كما أن شبكات 5G سريعة بما يكفى بحيث يمكن أن تصبح أيضًا بديلاً للكابلات لنقل جميع أنواع البيانات، لكن لن تحل محل الكابلات بالكامل، ولكن بالنسبة لبعض التطبيقات والصناعات، يمكن أن تحل محل الحاجة إليها.

كما أنه مناسب للابتكارات الجديدة والتجريبية، مثل توفير تدفق مستمر من البيانات الحساسة للسرعة للعديد من أنظمة السيارات ذاتية القيادة.

كيف تعمل شبكات 5G ؟

بالنسبة للأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية، يتم نقل خدمة 5G مثل 4G LTE اليوم - مع هوائيات منتشرة فى جميع أنحاء المدن مثل أسطح المنازل وأعمدة المرافق.

بالنسبة للإنترنت المنزلى، ستتمكن من الحصول على خدمة 5G من خلال هوائى مثبت خارج إحدى نوافذ منزلك، والمتصل بجهاز توجيه واى فاى داخل منزلك، وسوف يلتقط هذا الهوائى إحدى إشارات "الموجة المليمترية" الخاصة بشبكة الجيل الخامس 5G المرسلة من أبراج خلايا الموجة المليمترية.