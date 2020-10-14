شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على ألوان هاتف iPhone 12 الجديد من أبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة أبل أمس الثلاثاء أربعة هواتف جديدة هى iPhone 12 و 12 Mini و 12 Pro و 12 Pro Max.، وسيتوفر iPhone 12 و 12 Pro فى 23 أكتوبر، بينما سيتم إصدار هاتفى 12 Pro Max و 12 Mini فى 13 نوفمبر.

ويأتى iPhone 12 بخمسة ألوان هى الأسود والأزرق والأخضر والأحمر والأبيض، وتوقع بعض المحللين أن هواتف iPhone 12 ستكون واحدة من أهم إصدارات الشركة منذ سنوات، بفضل دعمها أخيرًا باتصال 5G ، بالإضافة إلى أحجام جديدة وأسعار أقل، ويتوقع الخبراء أن العديد من مالكى الطرز القديمة سيقررون التحديث، وإليك جميع الألوان الجديدة للاختيار من بينها:



اللون الاسود

الأسود:

هو اللون الكلاسيكى بهواتف أيفون، وهو خيار افتراضى سهل يتناسب مع أى شيء، وقد صممت أبل نسخة سوداء من كل جهاز أيفون صنعته منذ البداية.



اللون الأسود عن قرب



أيفون باللون الأزرق

الأزرق:

يأتى هاتف iPhone 12 باللون الأزرق، إلا أنه أغمق بعضى الشىء من iPhone 12 Pro،: فالأزرق هو خيار كلاسيكى ومختلف بما يكفى ليكون مثيرًا للاهتمام.

Advertisements



اللون الأزرق



أيفون أحمر

الأحمر :

كالعادة الأحمر هو أجرأ لون أيفون متاح، ورغم إنه ليس نيون، لكنه ملفت للنظر.



اللون الأحمر



اللون الأخضر

اللون الأخضر:

تأتى هواتف iPhone 12 باللون الأخضر الفاتح، الذى يعد أخف قليلاً من الأخضر النعناعى الذى طرحته الشركة العام الماضى، ورغم أن اللون الفاتح قد يظهر علامات الاحتكاك بسهولة، لذا ستكون الحافظة هى طريقة مثالية لإظهار اللون مع الحفاظ على الهاتف.



اللون الأخضر من iPhone 12



اللون الأبيض

اللون الأبيض:

يعد اللون الأبيض مثل الأسود كواحد من الألوان الأساسية لهواتف أيفون، فالأبيض خفيف ونظيف ويتماشى تمامًا مع التصميم الجمالى البسيط من أبل.