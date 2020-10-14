انطباعات iPhone 12 / 12 mini مواصفات ومميزات وعيوب الأجهزة والتعليق على السعر

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iPhone 12 صدر اخيرًا في مؤتمر Apple يوم 13 اكتوبر 2020 واصدرت الشركة لاول مرة على الإطلاق 4 هواتف جديدة في مؤتمر واحد، لأول مرة نرى هواتف ايفون بـ4 احجام مختلفة من نفس السلسلة، الأجهزة الجديدة تصدر بمزيج تصميم جديد ما بين iPhone x و iPhone 5s مع كاميرتين خلفيتين ولاتنازلات كبيرة هذا العام، هذا العام هناك هواتف من 700 دولار حتى 1100 دولار من Apple ممتازة في كل الحالات، هذا المقال هو انطباعاتنا حول iPhone 12 بنسخته العادية ونسخة الـMini، ما المواصفات والمميزات وما ابرز العيوب والتعليق على السعر، اكمل القراءة لكل التفاصيل التي تحتاجها

مواصفات iPhone 12 / 12 Mini

المعالج Apple A14 Bionic الشاشة من نوع Super Retina XDR OLED بحجم 6.1 بوصة وبدقة 1170×2532 في iPhone 12 بحجم 5.4 بوصة وبدقة 1080×2340 في iPhone 12 Mini ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64GB او 128GB او 256GB الكاميرات الخلفية ثنائية الكاميرا الأساسية بدقة 12MP وفتحة عدسة f/1.6 الكاميرا الثانية Ultrawide بدقة 12MP وفتحة عدسة f/2.4 الكاميرا الأمامية كاميرا وحيدة بدقة 12MP وفتحة عدسة f/2.2 البطارية بطارية غير قابلة للإزالة تدعم الشحن السريع بقدرة 20Watt والشحن اللاسلكي بقدرة 15Watt

تصميم iPhone 12 / 12 Mini ومواد الحماية

التصميم يتكون من مزيج بين تصميمي iPhone x و iPhone 4s و iPhone 5s حيث الإطار المستطيل المسطح غير الدائري، مع الشاشة بالأمام مع وجود قطع في الشاشة Notch بأعلى الشاشة، تصميم الإطار يظهر كل الأزرار الخاصة بالجهاز مع الـVolume Slider الشهير، ويظهر ما يشبه حساس البصمة ولكنه ليس بصمة بل هذا هو الهوائي الخاص بشبكات 5G تحديدًا الذي يقوم بالتقاط الموجات المليمترية الخاصة بالـ5G مع اعتماد Apple على طبقة حماية من الزجاج المطعم والمدعم ببلورات من السيراميك والتي من شأنها اضفاء حماية ومتانة زائدة للشاشة، وجعل الشاشة مقاومة للكسر اكثر بمقدار اربعة مرات اكثر، هذه الإضافة الصغيرة من شأنها تحسين متانة الجهاز فالتعديل على البناء البلوري لأي مادة من شأنه تعديل خواصها الفيزيائية بالكامل، ولكن هذا سيكون اختبارًا لابد منه لنعرف مدى تأثير تعديل Apple على هذا الأمر

انبطاعات iPhone 12 / 12 Mini – مميزات الهاتف من ناحية الـHardware

معالج Apple A14 Bionic الأقوى على الإطلاق في هاتف ذكي

دعم 5G

شاشة الجهاز جيدة جدًا بدعم HDR10 ومن نوع OLED بدقة FHD+

ميزة MagSafe الجديدة في الأيفون من Apple

كاميرات الجهاز الجيدة من ناحية العتاد

دعم الجهاز للشحن اللاسلكي

استعمال طبقة حماية من الزجاج المطعم بالسيراميك لمتانة اعلى 4 مرات

مقاومة الماء والغبار بمعيارية IP68

استعمال سماعات Stereo

تحليل مميزات ايفون 12 / ايفون 12 ميني – Hardware

المعالج والأداء ودعم 5G

اول نقطة مهمة في الهاتف هي الأداء حيث انه بمعالج Apple A14 Bionic الذي يعد اقوى معالج لهاتف محمول على الإطلاق في عام 2020، المعالج الذي يصدر بدقة تصنيع 5 نانو متر كأول معالج لهاتف محمول يصدر بهذه التقنية، مما اتاح لشركة Apple اضافة حوالي 11.8 مليار ترانزستور بداخل المعالج ليصبح المعالج سداسي النواة احد اقوى المعالجات على الإطلاق، ذلك بالإضافة الى وحدة الذكاء الإصطناعي بداخل المعالج التي تستطيع القيام بـ11 مليار عملية معالجة في الثانية الواحدة، اسرع من اي معالج آخر، المعالج الجديد يستطيع تشغيل اقوى الألعاب واقوى البرامج بدون مشاكل وسيساعدك على لعب اقوى الألعاب على الجهاز بدون اي مشكلة.

الهواتف الآن صارت تدعم 5G كذلك لتصبح هذه اول اجهزة ايفون داعمة للـ5G ويبدو ان هذا هو تفسير لعنوان المؤتمر Hi, speed، حيث ان سرعات 5G عالية جدًا مقارنة بسرعات 4G، تستطيع بهذه السرعات تحميل قائمة تشغيلك المفضلة في ثوان معدودة ومشاركة اي ملفات واي صور واي بيانات مع اي شخص بدون مشاكل بدون انتظار حتى، اضافة جيدة اخرى كان يجب ان تتم اضافتها

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الشاشة

كانت ازمة ايفون العام الماضي iPhone 11 هي ان شاشته كانت بدقة HD+ فقط لم تكن بدقة FHD+ وكانت من نوع IPS LCD بدلًا من OLED، هذا العام الأمر يختلف فالشاشة بدقة FHD+ في هاتفي ايفون 12 وايفون 12 ميني، الدقة العالية في الحجم الصغير للهاتفين يجعلانهما في حالة نوعًا ما مثالية في الفئة، فلا تضحيات في الشاشة في النهاية، الشاشة ستكون مناسبة لأي محتوى بدون مشاكل، حجمها لن يشكل مشاكل بالنسبة للعديد من المستخدمين، لدرجة اني ارى ان iPhone 12 Mini هو هاتفي المثالي لحبي للشاشات الصغيرة.

MagSafe

ان سألتني عن اكثر ما يبعث في الراحة النفسية والهدوء سأقول لك المغناطيسات، نعم المغناطيسات اكثر شئ مريح نفسيًا، وقد قامت Apple بإضافة عامل امان يسمى MagSafe في هواتفها، فكرته انه يقوم بجذب العديد من الإكسسوارات ولصقها في الهاتف عن طريق المغناطيسات “Mag” وتصبح مؤمنة “Safe” في ظهر الهاتف، بهذا الشكل يمكن ان تجعل الشاحن اللاسلكي ملصقًا بظهر الهاتف بدون مشاكل، او الـCase الحافظة الخاص بك، وهناك محفظة كروت جديدة من Apple تلصقها بالظهر بنفس الطريقة، كل هذه الإضافات مميزة لجعل الهاتف واكسسواراته وحدة واحدة، وقد يتسبب ذلك في اقتراب المستخدمين للشحن اللاسلكي اكثر من الشاحن التقليدي مما قد يعني اننا قد لا نرى هواتف iPhone بمدخل شحن في المستقبل؟ بالتأكيد لا من سيزيل مدخل الشاحن؟ لكن على العموم فكرة MagSafe فكرة ممتازة ووجودها في iPhone 12 يعد اضافة ممتازة،

انبطاعات iPhone 12 / 12 Mini – مميزات الهاتف من ناحية الـSoftware

نظام iOS 14 وتوافقه الكامل مع عتاد الجهاز

مميزات جديدة في Software الكاميرا كميزة Deep fusion او الوضع الليلي في كل الكاميرات

التبديل التلقائي بين 4G و 5G في الشبكات من اجل الحفاظ على البطارية

تحليل مميزات ايفون 12 / ايفون 12 ميني – Software

نظام iOS 14

في الغالب لا اذكر نظام التشغيل كأحد مميزات الهواتف، لكن iOS 14 و iOS عمومًا يعجبني توافقه وارتباطه الكامل بالـHardware الذي يعمل عليه، فنظام iOS يخرج افضل ما في العتاد عند Apple، النظام متكامل ومرتبط ببعضه البعض والتطبيقات الخارجية تعمل كأنها جزء من وحدة النظام ليست دخيلة عليه، نظام iOS 14 سيعطيك مع المعالج تجربة اداء فوق المرضية فوق المريحة، بدون اي مشاكل او اعطال كثيرة، نظام التشغيل ليس ميزة في الهاتف لكنه عندما يتوافق مع العتاد، وعندما يخرج النظام افضل ما في العتاد فيجب مدح النظام

التبديل التلقائي بين 5G و 4G

التبديل التلقائي بين 4G و 5G هي ميزة اضافتها Apple ليقوم النظام بالتحويل لنوع الشبكة الأمثل له ولإستخدامك ولبطاريتك، لنقل انك تتصفح facebook على باقتك، هل تحتاج سرعة 5G بالموجات المليمترية التي تصل الى فوق الـ1000Mbps؟ لا ابدًا تكفيك سرعات 4G، لكنك تقوم بتحميل قائمة تشغيل خاصة بك من على Apple Music مثلًا فستحتاج لسرعة تحميل عالية، هنا النظام يرى السرعة التي تحتاجها، هل تريد سرعة عالية؟ اذا فلنستعمل سرعات 5G ونتصل على شبكات 5G، هل السرعات ليست معضلة؟ اذا 4G افضل لك ولبطاريتك، خطوة جيدة من شأنها تحسين تجربة استعمال الجهاز ليوم واحد بدون ان تعاني مع استخدامك له.

انطباعات iPhone 12 / 12 Mini – عيوب الهاتف

التصميم الجديد بالرغم من انه جيد الا انه لن يكون سهل الحمل ومعرضًا للخدوش اكثر

الزجاج من الأمام والخلف يجعل الجهاز عرضة للكسر بشكل اكبر رغم ان Apple تقول بأن الهاتف مقاوم للكسر 4 مرات اكثر

تصميم الجهاز بوجود قطع الشاشة الـNotch قديم جدًا الآن ويستحسن التخلص منه

معدل تحديث الشاشة المنخفض مقارنة بأغلب هواتف 2020

الهاتف لا يحمل مدخل للسماعات الخارجية 3.5mm او للذاكرة الإضافية

الهاتف سيصدر في علبته بدون شاحن او سماعات

تحليل عيوب ايفون 12 / ايفون 12 ميني

معدل تحديث الشاشة

الشاشة بمعدل تحديث 60Hz، بينما هناك هواتف متوسطة وهواتف رائدة وهواتف عديدة على اي حال بمعدل تحديث 90Hz و 120Hz، معدل التحديث العال هو موضة في عام 2019 وعام 2020 تتبعها الشركات لإضافة نقاط قوة مميزة في هواتفها، هل سيؤثر معدل التحديث العال على الأداء؟ هل اذا كان هاتفي بمعدل تحديث منخفض سأعاني من الأداء؟ لا، لكن معدل التحديث العال يعطيك احساسًا افضل بالسلاسة في الهاتف، وعمل الشركات عليه سيحعل المطورين والتطبيقات تبدأ بدعم هذه الميزة، لتتطور عندنا الكثير من البرمجيات ابرزهم العاب الهاتف المحمول، ليس غريبًا ان تتأخر Apple في تقديم ميزة جديدة، لكنها هذه المرة متأخرة جدًا فالتقنية لا تحتاج لتطوير لنستعملها.

عدم وجود الشاحن او السماعات في العلبة

لن اقول ان هذا عيب كامل، Apple قالت انها ازالت الشاحن والسماعات للمحافظة على البيئة وتقليل المخلفات الإلكترونية في العالم، وهي ان سألتني خطوة جريئة جدًا ولا املك اي اعتراض عليها ان كانت تنفذها Apple بشكل صحيح، اولًا دعنا نتجاهل السماعات فلنركز على رأس الشاحن، بهذا الشكل ستستعمل شاحنك القديم لشحن هاتفك بالكابل الجديد او بكابل قديم عندك، وبالتالي ستتمكن Apple من بيع الشواحن منفصلة، ومن ثم هذا مصدر ربح اضافي مقابل نظافة البيئة، مع تصغير العلبة سيسهل ذلك على Apple شحن كميات اكثر من الهاتف بعدد رحلات شحن اقل، علبة الشحن -كرتونة الشحن- الخاصة بالاجهزة ستحمل مثلًا 80 ايفون بدلًا من 60 ايفون، فهذا كله في صالح البيئة

لكن iPhone 12 يصدر بمدخل شحن Lightning ويصدر بكابل Type C الى Lightning، بالتالي لازلت تحتاج لكابل خاص بالأيفون -يصدر معه في العلبة- ولا يمكنك استعمال كابلك القديم، في نفس الوقت كابلات Apple التي يمكن ان تتضرر بسهولة تضر البيئة ايضًا، غير ان iPhone 11 كان شاحنه بـType A ليس Type C، يعني اذا كنت مستخدم ايفون جديد ستحتاج غالبًا لرأس شاحن جديدة ايضًا ان كتت تريد استعمال الكابل الجديد، اين الحفاظ على البيئة هنا؟ خطوة Apple جريئة نجو اتجاه صحيح جدًا واريد ان اشيد بها، لكنه كان من الأولى استعمال كابلات افضل من نوع Type C بدلًا من Lightning وبمواد تصنيع افضل على الأقل، خطوة جريئة لكن تنفيذ خاطئ يا Apple.

سعر iPhone 12 / 12 Mini – هل يحقق قيمة عالية؟

سعر النسخة العادية من iPhone 12 هو 800 دولار بينما النسخة الصغيرة بسعر 700 دولار امريكي فقط، مبارك لكم هذه الفئة يا Apple، منافسوا الهواتف في هذه الفئة هما Google Pixel 5 و Samsung Galaxy S20 FE، بالنسبة لهاتف جوجل فلا اجد ربع سبب يجعلني اشتريه غير انه يقدم تجربة Pixel، وانه هاتف معدني بالكامل، لكن لا شئ آخر مميز في Pixel 5 يجعلني اشتريه، بالنسبة للـSamsung Galaxy S20 FE ليس الهاتف الراقي جدًا بسبب مواد التصنيع، رغم انه ممتاز جدًا من كل النواح، فاجهزة iPhone 12 هذه المرة تسيطر بنفسها على الفئة لأنه لا تنازلات فيها الا بعض النقاط الطفيفة التي تأثيرها شبه منعدم. يمكنك القاء نظرة على اسعار iPhone 12 على متحر Apple.

هاتف S20 FE على العموم يتفوق في تصميم الشاشة وسرعة الشحن والبطارية واستعمال Type C ومعدل تحديث الشاشة العال، غير ذلك iPhone 12 يحمل معالجة صور افضل ومواد تصنيع افضل واداء اعلى بكثير، مع توافق نظام وعتاد افضل -رغم جودة One UI- وتنوع في تقديم حجمين مناسبين لأعلب الأشخاص بشكل كبيرـ فإن ظننت اني ارى ان S20 FE هو الأفضل فلا تعتقد ذلك، انا ارى ان الايفون في هذه الفئة افضل، رغم اني قد اشتري S20 FE كتفضيل شخصي لي.

لماذا اشتري iPhone 12

تجربة النظام المتوافقة مع العتاد بين iOS 14 والهاتف.

تجربة الكاميرات ومعالجة الصور الممتازة

مواد التصنيع الراقية عكس ما في الفئة

مميزات الـSoftware للتبديل بين 4G و 5G لصالح البطارية

ميزة MagSafe الجيدة جدًا

افضل اداء ممكن في فئته

لماذا لا اشتري iPhone 12

تصميم الشاشة القديم والسئ

معدل تحديث الشاشة المنخفض

انعدام وجود مداخل مهمة كمدخل الذاكرة الخارجية

سرعات الشحن مقارنة بالمتوفر في عام 2020 بطيئة نسبيًا

تكلفة التصليح العالية التي تفرضها Apple

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