سعر ومواصفات iPhone 12 – مميزات وعيوب ايفون 12

هاتف iPhone 12 صدر رسميًا اخيرًا بعد طول انتظار بمجموعة من المواصفات الجديدة والتحديثات البسيطة عن iPhone 11 من العام الماضي، الجهاز الجديد بتصميم يمزج بين iPhone 11 و iPhone 5S بإطار من الألمونيوم المشطوف مع واجهة وظهر زجاجي بدون اي انحنائات، تصميم جديد يحمل بداخله Apple A14 Bionic اقوى معالج على الإطلاق مع بطاريات تكفي ليوم كامل على حسب كلام الشركة وتركيبة كاميرات جيدة.

iPhone 12 هو اول جهاز من 4 اجهزة تم الإعلان عنها وهو بسعر 800 دولار امريكي ما يعادل 12500 جنيه مصري بتحويل العملة فقط وسيكون اغلى عن هذا في مصر، وهو من افضل الإجهزة للإقتناء في عام 2020، افضل في رأيي من نسخ Pro و Pro MAx، مع اعتراضي على جزئية ازالة الشاحن من العلبة، يمكنك قراءة مقال انطباعاتنا عن الهاتف لكل التفاصيل