تكنولوجيا: هواوي تبدأ محادثات لبيع جزء من قطاع الهواتف الذكية لعلامتها الفرعية Honor

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شبكة رويترز الإخبارية تقرير جديد مؤخراً تؤكد من خلاله التسريبات السابقة حول خطط هواوي لبيع قطاع الهواتف الذكية لعلامتها الفرعية Honor، حيث أكد التقرير على أن هواوي قد بدأت بالفعل محادثات مع شركة Digital China.

جاءت التسريبات السابقة عبر أحد المحللين على شبكة الإنترنت لتكشف عن خطط هواوي لبيع قطاع الهواتف الذكية لشركة Honor، إلا أن هذه التسريبات تم نفيها عبر موظفي هواوي على Weibo، واليوم يعود تقرير رويترز ليؤكد هذه التفاصيل من جديد.

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ولقد أوضح تقرير رويترز أن هواوي بدأت محادثات بالفعل لبيع جزء من قطاع الهواتف الذكية لعلامتها الفرعية Honor لشركة تعرف ب”Digital China”، حيث تجري المحادثات لبيع هذا الجزء من العلامة التجارية بقيمة تتراوح بين 2.2 إلى 3.7 مليار دولار.

كما كشف التقرير عن شركات أخرى تسعى لإتمام هذه الصفقة مع هواوي، والتي تشمل كلاً من TCL، وشاومي التي تعد واحدة من الشركات الصينية المنافسة بقوة لهواوي في الأسواق العالمية.

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