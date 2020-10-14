تكنولوجيا: الفيس بوك تطلق تحديث Messenger بشعار جديد ومجموعة من المميزات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة الفيس بوك تحديث جديد لتطبيق Messenger يأتي بتصميم جديد للشعار، ولون إفتراضي جديد للدردشة، مع مجموعة أخرى من المميزات.

يأتي التحديث الجديد لتطبيق ماسنجر اليوم مع بعض التغييرات الجديدة لواجهة المستخدم، لينضم إلى التحديثات الأخيرة التي أطلقت من الفيس بوك لخدماتها المختلفة في تطبيق الفيس بوك، والإنستقرام.

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ومن بين أهم التغييرات التي أضيفت في تطبيق Messenger في شعار التطبيق ولون الدردشة الإفتراضي، كما أضافت إختيارات جديدة في ثيم الدردشة، مع ردود وإستجابة مخصصة في التطبيق، مع ملصقات الصور الشخصية، كما تعمل الفيس بوك على تطوير نمط جديد يعرف بوضع الإختفاء.

يذكر أن الفيس بوك أطلقت العديد من التحديثات لتطبيق ماسنجر خلال الفترة الماضية، كما يدعم التطبيق التكامل مع Instagram Direct Messages، ومن المقرر أن ينطلق التحديث الجديد للمستخدمين في جميع أنحاء العالم خلال الفترة القادمة.

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