الإعلان رسميًا عن الهاتف Galaxy M31 Prime Edition، ويُكلف إبتداءً من 225$

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما قامت بإزاحة الستار رسميًا عن Galaxy M31 في شهر فبراير والهاتف Galaxy M31s في شهر يوليو الماضي، قررت شركة سامسونج اليوم الإعلان عن العضو الثالث في تشكيلة Galaxy M31 Series والذي أطلقت عليه إسم Galaxy M31 Prime Edition.

الهاتف Galaxy M31 Prime Edition الجديد يأتي مع مواصفات تقنية متوسطة تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Exynos 9611، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 6000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15W.

الهاتف Galaxy M31 Prime Edition يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبالإضافة إلى ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الخلف ويأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة Samsung One UI 2.1.

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سيتم عرض الهاتف Galaxy M31 Prime Edition للبيع، على الأقل في متجر أمازون الهند إبتداءً من 27 أكتوبر مقابل ما يُعادل 225 دولار أمريكي. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Galaxy M31 Prime Edition يأتي مع مجلد يحتوي على العديد من التطبيقات التابعة لشركة أمازون والتي تحظى بشعبية كبيرة جدًا بين المستخدمين مثل Amazon Shopping و Amazon Prime Video و Amazon Prime Music و Kindle و Audible.