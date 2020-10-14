شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواتف Y-Series من هواوى تشهد طفرة تكنولوجية وتستعد لإطلاق هاتف جديد بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة هواوى لأجهزة المستهلك فى مصر عن استعدادها لإطلاق هاتف ذكى جديد من فئة هواتفها الشبابية HUAWEI Y-Series، والتى حققت نجاحًا كبيرًا بين المستخدمين الشباب. وكان هاتف HUAWEI Y9a أحدث هاتف تطلقه هواوى فى السوق المصرى، حيث اشتهر بإمكانياته وقدراته المتطورة والتى يشهدها المستخدم لأول مرة فى فئة هواتف HUAWEI Y-Series مثل تجربة SuperCamera مع كاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل وشاحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge 40 واط ومساحة تخزين كبيرة.

وقال "بيك ين"، نائب رئيس هواوى مصر: "نحن نؤمن بأن المستخدمين الشباب يمثلون الشريحة الأكبر بين فئات المستخدمين لذا تتطلع هواوى دائمًا للتركيز على سلسلة هواتف Y التى صُممت خصيصًا لهم بإمكانيات وقدرات متطورة تساعدهم على انجاز أعمالهم اليومية بكل سرعة وسهولة، لذا قمنا بالارتقاء بمفهوم الهواتف المتوسطة وزودناها ببعض مزايا الهواتف الرائدة مع الحفاظ على أسعارها المناسبة التى تناسب جميع المستهلكين."

تحرص هواوى دائمًا على امداد مستخدميها بالابتكار فى كل فئات الهواتف الذكية التى تصممها، وخصوصًا فئة الهواتف الاقتصادية التى يتطلع اليها المستخدمين الشباب دائمًا. حيث تستهدف هواتف Y-Series فئة المستخدمين الشباب من خلال مواكبة الاستخدامات الشبابية التى تتمثل فى تلبية احتياجات ومتطلبات هذه الفئة من المستخدمين بالإضافة إلى تلبية تطلعاتهم المستقبلية فى هواتفهم الذكية وهذا يمثل أفضل قيمة شرائية مقابل الإمكانيات والقدرات المتطورة من تكنولوجيا متقدمة وكاميرا رائعة التى جعلت سلسلة Y-Series الرفيق الأمثل للشباب.

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كما أن هاتف هواوى الجديد سيأتى مزود بـمتجرHUAWEI AppGallery المثبت مسبقًا، للبحث عن جميع التطبيقات الشائعة وتنزيلها بسهولة، كما أضافت هواوى تطبيق Petal Search للبحث عن التطبيقات، حيث يقدم لمستخدمى أجهزة هواوى بوابة مفتوحة لملايين التطبيقات. بدعم من محرك Petal Search، يجلب تطبيق Petal Search تجربة بحث بديلة تحدد موقع المعلومات وتجميعها، وتقدم النتائج الأكثر دقة وملاءمة لكل مستخدم من أجل تمكينهم من تخصيص تجربة خاصة لهواتفهم الذكية وإدارتها بالكامل.

الجدير بالذكر، أن هواوى تضع متطلبات واحتياجات مستخدميها فى المقام الأول، حيث تعمل على تقديم هواتف تفوق تطلعات مستخدميها باستمرار، وذلك انطلاقًا من حرصها على التطور المستمر وانتهاج عامل الابتكار فى صميم عملها.