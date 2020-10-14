شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخفض سعر iPhone 11 بعد الإعلان عن iPhone 12.. اعرف وصل لكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفضت أبل سعر هاتف iPhone 11 نحو 100 دولار، ليصل سعره إلى 599 دولارًا بعد أن أعلنت عن سلسلة iPhone 12، فقبل الإعلان عن الهواتف الجديدة، كان سعر iPhone 11 يبلغ نحو 699 دولارًا بفضل دعمه بشريحة قوية وكاميرا رائعة.

وتأتى سلسلة iPhone 12، التى تبدأ من سعر 699 دولارًا مع iPhone 12 Mini، مع مجموعة واسعة من التحسينات والترقيات، أما الميزة البارزة لسلسلة iPhone 12 فهى اتصال 5G، والتى وعدت أبل وصناعة الاتصالات لسنوات بتقديم سرعات بيانات فائقة السرعة للألعاب السحابية ومكالمات الفيديو عالية الجودة وتدفق الفيديو، وتجربة استخدام أسرع وأفضل بشكل عام. التطبيقات التى تتطلب بيانات.

جدير بالذكر أقامت أبل أمس حدث "Hi، Speed”، حيث كشفت أخيرًا عن هواتف iPhone 12 الأربعة الجديدة، والتي تتميز بتصميم جديد تمامًا وستدعم جميعها شبكات 5G اللاسلكية، كما أعلنت أبل أيضًا عن HomePod mini، وهو إصدار أصغر وبأسعار معقولة من مكبر الصوت HomePod الذكي، وقد أعلنت أبل أيضا أن هواتف iPhone 12 الجديدة ستشحن بدون شاحن أو زوج من سماعات الأذن في العلبة، وذلك لتقليل تأثيرها على البيئة، وبدلاً من ذلك، سيتم تزويدهم بكابل USB-C.