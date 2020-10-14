تكنولوجيا: لماذا يمنع وجود أى قطرة كحول بالمحطة الفضائية الدولية؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ألكسندر ساموكوتايف، رائد الفضاء، عضو مجلس الدوما الروسى (البرلمان)، أن جميع المواد المحتوية على الكحول والغازات، ممنوعة فى المحطة الفضائية الدولية، وأضاف رائد الفضاء، موضحا فى حديث لوكالة نوفوستى الروسية للأنباء، هذه المواد يمكن أن تسبب مشكلات فى منظومة تنقية الهواء فى المحطة.
وقال ساموكوتايف: "يمنع وجود أى مادة محتوية على الكحول على متن المحطة الفضائية الدولية، حتى فى مزيلات العرق والعطور المستخدمة بعد الحلاقة وغيرها، ليس لأنها سريعة الاشتعال، بل لأن جميع المواد المحتوية على الكحول تلتقطها أجهزة تحليل الغازات فورا ، وهذا يراه الخبراء على الأرض، حتى عند فتح قنينة العطر فقط، يشعرون على الأرض بالرائحة، وفورا تتوقف منظومة تنقية الهواء عن العمل، بسبب أبخرة الكحول".
ووفقا له، جرى فى وقت سابق الحديث عن تزويد رواد الفضاء بالنبيذ، على غرار المتبع مع طواقم الغواصات، لمكافحة عواقب التعرض للإشعاع، ولكن فى النهاية تخلوا عن هذه الفكرة، لمنع حدوث مشكلات فى منظومة تنقية الهواء.
جدير بالذكر أظهرت لقطات مباشرة بثتها وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس انطلاق مركبة فضائية روسية من طراز سويوز وعلى متنها رائدة أمريكية ورائدان روسيان من قاعدة بايكونور في قازاخستان اليوم الأربعاء ووصولها إلى مدارها بنجاح.
ورواد الفضاء الثلاثة المتجهون إلى محطة الفضاء الدولية هم كيت روبينز من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) وسيرجي ريجيكوف وسيرجي كود-سفيرتشكوف.
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