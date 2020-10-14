تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف Galaxy M31 Prime بسعر 225 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج اليوم عن هاتف Galaxy M31 Prime الذي يأتي برقاقة معالج Exynos 9611، وبطارية بقدرة 6000 mAh، وسعر يبدأ من 225 دولار.

يتميز هاتف Galaxy M31 Prime بشاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش، وجودة عرض FullHD بلس، كما يأتي الهاتف بنتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بمستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل.

كما يضم هاتف Galaxy M31 Prime رقاقة معالج Exynos 9611، ويأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يعمل بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة One UI 2.1.

Advertisements

وفي مواصفات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Galaxy M31 Prime بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 123 درجة وفتحة عدسات f/2.2، كما يضم اثنان من المستشعرات بدقة 5 ميجا بيكسل حيث يدعم أحدهم تصوير macro، ويدعم الأخر عمق التصوير، كما تتيح الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية.

أيضاً يدعم هاتف Galaxy M31 Prime بطارية بقدرة 6000 mAh، مع تقنية الشحن بقدرة 15W، كما يتوفر الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأزرق، الأسود وأيضاً الأزرق الفاتح، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، ويتوفر للشراء في 17 من أكتوبر.

المصدر

اعلان





