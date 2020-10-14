تعرفوا إلى التحديث الثوري لسامسونغ S21

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 12:14 مساءً - منذ 15 دقيقة

كشفت تسريبات جديدة عن أهم تحديث ثوري لهاتف سامسونغ S2، وبعد معاناة ”سامسونغ“ مع بطارية (Note7) بدأ العمل على بطاريات الهواتف في الشركة يتحسن عاما بعد آخر، وكشفت ”وكالة السلامة الكورية“ عن صورة يشاع أنها لبطارية هاتف ويقال إنها بطارية (Galaxy S21 +)، وكشفت أيضا عن قدرتها حيث تبلغ سعتها المقدرة 4660 مللي أمبير في الساعة، وسيتم تسويقها على أنها 4800 مللي أمبير في الساعة/ نظرا لقدرتها النموذجية.

يدعي تسريب على موقع تويتر، وجود تحديث جديد ثوري في جهاز سامسونغ غالاكسي S21 يتمثل بتغيير شريحته الخاصة.

تبيع سامسونغ هواتفها الرئيسية في الولايات المتحدة بشرائح Snapdragon، ولكن في المملكة المتحدة وبقية العالم تستخدم رقائق Exynos بدلاً من ذلك. هذا يعني أن مستخدمي سامسونغ الأمريكيين يحصلون على صفقة أفضل عندما يتعلق الأمر بقوة الهاتف الذكي، ولكن ربما ستنعكس الأمور هذا العام.

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في الأساس، تستخدم جميع هواتف أندرويد المتميزة التي تنتجها شركات أخرى غير سامسونغ، شرائح Qualcomm’s Snapdragon 8-series، ولكن هذا العام سوف تستخدم سامسونغ شرائح Snapdragon 865، مما يعني بأن الشركة ستتوفق على الشركات الأخرى بهذه الشرائح.

و في حين أنه من المتوقع أن يتم تحديث شرائح سامسونغ بشرائح ذات مقدرة معالجة كبيرة، فقد يكون هذا هو التغيير الحقيقي الوحيد الذي سنراه في سلسلة غالاكسي S هذا العام.

وتدعي التسريبات أنه لن يكون هناك تحسن في تقنية الشحن إلى 65 واط، حيث ستواصل سامسونغ دعم معيارها الحالي الذي يبلغ 45 واط. كانت هناك شائعات عن وجود كاميرا سيلفي أسفل الشاشة، ولكن تم نفيها مؤخراً.

كما أن هنالك تسريبات أخرى مخيبة للآمال حول خيارات طاقة بطارية الهاتف التي لن تشهد تطويراً يذكر. ويمكن للكاميرا أن تشهد تحسناً في جهاز غالاكسي S21، إذ من المتوقع أن تبلغ دقتها 180 ميغابكسل.

يذكر بأن سلسلة غالاكسي S الجديدة عادة ما تظهر في شهر فبراير (شباط) من كل عام، ومن المتوقع أن يطلق المطورون اسم غالاكسي S21 على الجهاز الجديد، وفق ما أورد موقع “تومز غايد” الإلكتروني.