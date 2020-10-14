تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن بطاقات PRO Plus وEVO Plus SD بسرعة تصل إلى 100 ميجابايت في الثانية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري اليوم رسميًا عن بطاقات PRO Plus وEVO Plus SD التي تأتي بسرعة نقل بيانات تصل إلى 100 ميجا بايت في الثانية، والتي تستهدف بها الشركة المبدعين والمحترفين.

تنطلق بطاقات PRO Plus وEVO Plus SD بسرعة أعلى في نقل البيانات تتيح تسجيل محتوى الفيديو بدقة 4K بآداء سلس، مع دعم المستخدمين من المحترفين والمبدعين في التصوير المستمر مع تحسينات أعلى في الآداء والكفاءة.

وتدعم سلسلة Pro Plus SD قرءاة للبيانات تصل إلى 100 ميجا بايت في الثانية، وسرعة كتابة بيانات تصل إلى 90 ميجا بايت في الثانية، بينما يدعم خط إنتاج الشركة EVO Plus سرعة نثل بيانات 100 ميجا بايت في الثانية، ويستهدف خط الإنتاج دعم مبتكري المحتوى من المحترفين.

Advertisements

كما تنطلق البطاقات الجديدة بمعايير الحماية seven-proof مدمجة من سامسونج، والتي تتيح حماية البطاقات ومقاومة الماء، ودرجة الحرارة، الأشعة، المغانطيس، الصدمات، وأيضاً مقاومة السقوط من مسافة 5 أمتار، وأيضاً مقاومة التآكل حتى 10000 مرة.

ومن المقرر أن يتوفر الجيل الجديد من بطاقات PRO Plus وEVO Plus SD للبيع في 19 من أكتوبر، كما تتوفر بعدد 4 من الإختيارات في السعة التخزينية تنقسم بين 256 أو 128 أو 64 جيجا بايت وأيضاً 32 جيجا بايت.

المصدر

اعلان





