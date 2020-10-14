شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أسعار هواتف iPhone 12 وموعد طرحها بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاحت أبل الستار مساء أمس عن 4 هواتف ايفون جديدة من سلسلة iPhone 12، بأسعار ومواصفات مختلفة تناسب كافة الأذواق والميزانيات، وأبهرت الشركة الأمريكية العالم بالإعلان عن أول هاتف مينى يدعم اتصال 5G، لذا نستعرض فيما يلى أسعار هواتف iPhone 12 الجديدة، وموعد طرحها للحجز المسبق: iPhone 12 :

iPhone 12 : سعر iPhone 12: 799 دولار لسعة التخزين 64GB و 849 دولار لسعة 128GB و 949 دولار لسعة 265GB. موعد الحجز المسبق لـ iPhone 12 : 16 أكتوبر. موعد طرح iPhone 12 : 23 أكتوبر. iPhone 12 mini:

iPhone 12 mini: سعر iPhone 12 mini : سيبلغ سعره 699 دولار. موعد الحجز المسبق لـ iPhone 12 mini: 6 نوفمبر. Advertisements موعد طرح iPhone 12 mini: 13 نوفمبر. iPhone 12 Pro :

iPhone 12 Pro : سعر iPhone 12 Pro : يبدأ سعر iPhone 12 Pro من 999 دولار. موعد الحجز المسبق لـ iPhone 12 Pro: 16 أكتوبر. موعد طرح iPhone 12 Pro : 23 أكتوبر. iPhone 12 Pro Max :

iPhone 12 Pro Max : سعر iPhone 12 Pro Max : يبدأ سعره من 1,099 دولار. موعد الحجز المسبق لـ iPhone 12 Pro Max: 16 أكتوبر. موعد طرح iPhone 12 Pro Max: 13 نوفمبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تعرف على أسعار هواتف iPhone 12 وموعد طرحها بالأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.