كيف تعرف ان كان هاتف ايفون الخاص بك معاد تصنيعه ام لا

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هواتف ايفون المعاد تصنيعها هي هواتف كانت متضررة لأي سبب كان واخذتها Apple لتعيد تصنيعها وتقوم بإصلاح مشاكلها قبل اعادة طرحها للأسواق مرة اخرى، ليس الأمر جديدًا فالعديد من الشركات تقوم بإعادة اصلاح اجهزتها واصدارها في الأسواق مرة اخرى، مثل Google، وهناك العديد من شركات شبكات الهواتف المحمولة تقوم بهذا الأمر، الأجهزة المعاد تصنيعها يخاف من شرائها العديد من الناس لأن الأجهزة تصدر بسعر منخفض جدًا، في هذا المقال سنشرح لك كيف تعرف اذا كان هاتف ايفون الخاص بك معاد تصنيعه ام لا، وسنخبرك ما معنى الهاتف المعاد تصنيعه وهل هذا هاتف سئ ام لا، اكمل القراءة

كيف تعرف ان هاتف ايفون الخاص بك معاد تصنيعه؟

افتح اعدادت الأيفون الخاص بك

اذهب الى الإعدادات العامة “عام” او “General”

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اختر “حول” او “About”

اقرأ الرمز المكتوب بجانب كلمة “النموذج” او “Model” وركز على الحرف الأول من الرمز

احتمالات الحرف الأول

الحرف الأول هو M : هذا هاتف جديد تمامًا

: هذا هاتف جديد تمامًا الحرف الأول هو F : هذا هاتف ايفون معاد تصنيعه من قبل Apple او شركة اتصالات

: هذا هاتف ايفون معاد تصنيعه من قبل Apple او شركة اتصالات الحرف الأول هو P : هذا جهاز ايفون مخصص لشركة من شركات الإتصالات كأن يصدر بنقش At&t مثلًا

: هذا جهاز ايفون مخصص لشركة من شركات الإتصالات كأن يصدر بنقش At&t مثلًا الحروف الأول هو N: هذا جهاز ايفون تم اعطائه لمستخدم بدلًا من جهازه الذي كان به مشاكل

الفروقات بين نسخ ايفون

لا فارق على الإطلاق، فقط ان كان هاتفك بحرف P يمكنك ان تقول بانه مميز لأنه مخصص لشبكات الإتصال الخاصة بهذه الشركة، فمثلًا iPhone At&t لن يعمل هنا في مصر لن يستقبل اي شبكات لأنه مخصص لشبكة At&t، لكن باقي النسخ؟ كلها اجهزة معتمدة مصححة وصادرة من Apple ومصانعها فلا خوف منها، لكن لماذا سعرها رخيص؟ لأنه غير قانوني ان تقول على هذه هواتف جديدة وتصدرها بسعر جيد، فأول تشغيل للهاتف ليس اول تشغيل لقطع الهاتف بداخله، معالج الهاتف تم تشغيله بالفعل ولكنه يستعمل من جديد، البطارية قد تكون بصحة 90% او 95% مثلًا، اي ان القطع السليمة كلها قد تم تفعيلها من قبل وليست اول مرة تعمل على الإطلاق، لذلك هذه الهواتف تسمى “معاد تصنيعها” ويتم بيعها بأسعار اقل، لكن هل هي سيئة؟ عن تجربة لجهاز احد اصدقائي لا فارق بينها وبين الأجهزة الجديدة تمامًا ولازال صديقي يستعمل جهازه بدون مشاكل.

ايفون معاد تصليحه خارج Apple

تحاول Apple ان تكون اجهزتها صعبة التصليح لذلك هناك عدد ليس قليل من فنيين الصيانة ليسوا بكفاءة كاملة 100% من تصليح منتجات Apple، لا اقول ان هذا اغلبية الفنيين لكن جزء كبير منهم، لا يقومون بإصلاح الهواتف كما تصلحها Apple وقد تواجه الهواتف بعض العيوب بعد اصلاحها من الفنيين، لأخطاء فردية او قلة خبرة منهم او عدم كفاءة بشكل كاف هذا وارد، المشكلة انك لن تستطيع معرفة اذا كان الهاتف قد تمت صيانته داخل Apple ام لا من رقم النموذج، فتجنب ان تشتري هاتفًا معاد تصنيعه من خارج جهات مرخصة او مضمونة كموقع امازون مثلًا، حتى لا تخسر اموالك، وان كنت تشتري ايفون مستعمل انصحك بفحصه بدقة فإن كان به مشاكل لا تقم بشرائه، قد يكون مقلبًا لك. هذه نصيحة اذا اردت الحفاظ على مالك

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