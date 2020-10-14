تكنولوجيا: إعلان تشويقي من هواوي يكشف عن تصميم سداسي لكاميرة Mate 40

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت العملاق الصيني هواوي إعلان تشويقي جديد لسلسة Mate 40 المرتقبة، تكشف من خلاله عن تصميم الكاميرة الخلفية التي تظهر بتصميم سداسي يختلف عن التسريبات التي نشرت حتى الآن.
مازال لدى العملاق الصيني الكثير من التفاصيل التي لم يتكشف عنها حول سلسلة Mate 40 التي تنطلق رسمياً في حدث يعقد في 22 من أكتوبر، واليوم تقدم لمحات جديدة حول السلسلة من خلال إعلان تشويقي جديد.
يبحث عمالقة نصنيع الهاتف عن التصميم الجديد والغير تقليدي لكاميرة الهواتف الذكية، ولقد إتجهت الشركات خلال الفترة الماضية لإختيار التصميم المربع أو المتسطيل أو حتى الدائري لوحدة الكاميرة الخلفية، إلا أن هواوي تستعد لتقدم تصميم جديد سداسي أو ثماني لوحدة الكاميرة الخلفية في إصدار أو اثنين من سلسلة Mate 40 هذا العام.
وتظهر وحدة الكاميرة الخلفية بتصميم كبير الحجم في الإعلان التشويقي، كما تعود هواوي في سلسلة Mate 40 بالأزرار الفعلية كبديل للتصميم الإفتراضي للأزرار الذي قدم في Mate 30.
يذكر أن الإعلان التشويقي يؤكد على تصميم مختلف في الكاميرة الخلفية لأحد هواتف Mate 40 عما نشر في التسريبات السابقة التي أكدت على التصميم الدائري، وتشير التوقعات إلى أن هواوي ستقدم هذا العام أكثر من تصميم لوحدة الكاميرة الخلفية في سلسلة Mate 40، لذا نترقب حدث الشركة المقرر عقده في 22 من أكتوبر لمزيد من التفاصيل.
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