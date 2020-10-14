شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تدخل سباق الجيل الخامس بآيفون جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة أبل يوم الثلاثاء، الجيل الجديد من هواتف آيفون 12 الذي يمكنه الاتصال بشبكة الجيل الخامس الأسرع وهي ميزة تأمل الشركة في أن تحفز زبائنها على شراء الهاتف الجديد وتحافظ على ازدهار مبيعاتها حتى نهاية العام. وسيباع هاتف آيفون 12 المزود بشاشة مساحتها 6.1 بوصة بسعر 799 دولارا بينما ستكون نسخة أصغر بشاشة مساحتها 5.4 بوصة بسعر 699 دولارا. ونسخة "برو" المزودة بثلاث كاميرات وحساس جديد للصورة ثلاثي الأبعاد ستباع بأسعار تبدأ من 999 دولارا بينما سيتراوح سعر نسخة برو ماكس الأكبر بين 1099 دولارا و1399 دولارا. وستختبر المنتجات الجديدة ما إذا كان بمقدور أبل الاستفادة من حماس المستهلكين لشبكات الجيل الخامس التي تفوق سابقاتها بكثير في السرعة.

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