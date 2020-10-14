شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى .. كيفية إرسال نص من جهاز الكمبيوتر باستخدام رسائل أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، يتطلب استخدام رسائل أندرويد على الويب استخدام رسائل أندرويد كتطبيق الرسائل النصية الرئيسي على هاتفك.

ويكون البدء وإعداد الأشياء بسيطًا إلى حد ما:

1. تأكد من تثبيت أحدث إصدار من رسائل أندرويد على هاتفك.

2. انتقل إلى messages.android.com على الكمبيوتر أو أي جهاز آخر تريد إرسال الرسائل النصية منه، وسترى رمز QR كبيرًا على الجانب الأيمن من هذه الصفحة.

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3. افتح رسائل أندرويد على هاتفك الذكي، واضغط على الأيقونة التي تحتوي على ثلاث نقاط عمودية في الأعلى وإلى أقصى اليمين، ومن المفترض أن ترى خيار "الرسائل للويب" داخل هذه القائمة.

4. اضغط على "الماسح الضوئي لرمز الاستجابة السريعة" ووجه كاميرا هاتفك نحو رمز الاستجابة السريعة على جهازك الآخر.

5. في أقل من ثانية، سيهتز هاتفك، وسيتم ربط الاثنين، وستلاحظ ظهور محادثاتك في العمود الأيسر من نافذة المتصفح.

كما أنه للتأكد من أنك لست مضطرًا إلى تكرار عملية الاستجابة السريعة، يمكنك إبقاء جهاز الكمبيوتر الخاص بك مقترنًا بهاتفك عن طريق تمكين "تذكر هذا الكمبيوتر"، ومن المحتمل أن تكون هناك نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت تريد تمكين ذلك في المرة الأولى التي تستخدم فيها إصدار الويب من الرسائل.

ولكن إذا فاتتك، فما عليك سوى الانتقال إلى قائمة الإعدادات، والتي يمكنك الوصول إليها من إصدار الويب الخاص برسائل Android من خلال الضغط على أيقونة ثلاثية النقاط على يمين "الرسائل".