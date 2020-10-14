شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أندرويد 11 يوفر مميزات جديدة لهاتف Pixel 5 من جوجل .. اعرف ايه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما تطلق شركة جوجل هاتفًا جديدًا في سلسلة (بكسل) Pixel التابعة لها، فهناك سببان رئيسيان للحماس تجاه هذا الهاتف، السبب الأول: هو الهاتف نفسه، حيث يمكننا رؤية الميزات والمواصفات الجديدة التي تقدمها جوجل في هاتفها الرائد الذي سينافس بقوة الهواتف الرائدة من كبرى الشركات، والسبب الثاني غالبًا ما تستخدم جوجل إطلاق هاتف بكسل جديد رائد لتقديم مجموعة ميزات جديدة في أحدث إصدار من نظام التشغيل أندرويد تقتصر على هذا الهاتف فقط.

وفقا لما ذكره موقع "البوابة العربية لأخبار التقنية"، يعمل هاتف Pixel 5 بإصدار نظام أندرويد 11 نفسه المتوفر حاليًا لهواتف Pixel 4a، و Pixel 4 ومجموعة هواتف أخرى، ولكنه يقدم بعض الأشياء الجيدة الإضافية التي لم نرها من قبل.

إليك 5 ميزات جديدة في نظام أندرويد 11 لن تجدها إلا في هاتف Pixel 5 من جوجل:

وضع جديد لتوفير طاقة البطارية:

لم تهتم جوجل في سلسلة هواتف (Pixel 4) السابقة بالبطارية كثيرًا، حيث إن سعة البطارية الصغيرة كانت واحدة من أبرز عيوب هواتف Pixel 4؛ لأن شاشة الهاتف تدعم معدل تحديث عالٍ يصل إلى 90 هرتزًا، وهو ما يزيد من معدل استهلاك البطارية.

وتجنبًا لارتكاب الخطأ نفسه مرتين عالجت جوجل هذا الأمر في هاتف (Pixel 5) بطريقتين رئيسيتين، وهما: استخدام بطارية ذات سعة كبيرة، كما ضمنت في نظام التشغيل وضعًا جديدًا لتوفير طاقة البطارية يُسمى (Extreme Battery Saver).

صممت جوجل هذا الوضع من أجل تلك الأوقات التي تحتاج فيها إلى إبقاء هاتفك قيد التشغيل مع نفاد طاقة البطارية؛ لأنه يعمل على إيقاف المزيد من الميزات وإيقاف معظم التطبيقات مؤقتًا، ويقوم الهاتف بمعالجة البيانات ببطء لتوفير المزيد من طاقة البطارية لحين توصيل هاتفك بالشاحن.

وعند تفعيل هذا الوضع يمكنك تحديد التطبيقات التي تريد الاستمرار في استخدامها أثناء تعليق كل شيء آخر على الهاتف. وتقول جوجل: “يمكنك عند تفعيل وضع (Extreme Battery Saver) الحصول على بطارية تعمل لمدة تصل إلى 48 ساعة بشحنة واحدة عندما تكون في حاجة إليها حقًا”.

وقد أكدت جوجل أن وضع (Extreme Battery Saver) سيصل إلى هواتف Pixel القديمة خلال الفترة القادمة.

ميزة (Hold for Me) في مساعد جوجل:

سواء كنت تتصل بالمزود بخدمة الإنترنت، أو خدمة العملاء في البنك الذي تتعامل معه، أو أي شخص آخر يطلب منك الانتظار لفترة طويلة من الوقت، فإن الاضطرار إلى الانتظار والاستماع إلى الموسيقى الخلفية المتكررة شيء مزعج، خاصةً عندما يكون لديك الكثير من المهام التي يمكن أن تقوم بها. لذلك قدمت جوجل ميزة جديدة تُسمى (Hold for Me) في مساعدها الصوتي تقوم بالانتظار نيابة عنك.

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الآن إذا كنت تستخدم هاتف (Pixel 5)، وأردت الاتصال برقم وستظل قيد الانتظار لمدة، يمكنك اختيار السماح لمساعد جوجل بمراقبة المكالمة والانتظار نيابة عنك، وإعلامك عندما يكون الطرف الآخر جاهزًا للتحدث معك.

عندما يرد ممثل خدمة العملاء يقوم مساعد جوجل بتنبيهك عبر إشعار بالاهتزاز والصوت ويطلب من الطرف الآخر في المكالمة الانتظار حتى تتمكن من الرد على المكالمة.

وقد أوضحت جوجل أن هذه الميزة تعتمد في عملها على تقنية الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها في ميزة (Google Duplex) التي تسمح للمساعد بإجراء حجوزات المطاعم نيابة عنك، مما يعني أنها لديها القدرة على التمييز بين الصوت البشري وبين الرسالة المسجلة التي تشكرك على الانتظار.

الجدير بالذكر أن هذه الميزة متوفرة الآن في الولايات المتحدة كميزة للمعاينة وتدعم اللغة الإنجليزية فقط، ولكن جوجل تؤكد أنها ستعمل على تطويرها وإطلاقها على نطاق واسع خلال الفترة القادمة.

تحسين تقنية (+HDR):

تُعتبر عملية معالجة الصور التي تسمح لهواتف بكسل بالتقاط أفضل الصور من أهم أسرار جوجل في هواتفها – وإحدى الميزات الرئيسية للهواتف – وتعتبر تقنية (+HDR) واحدة من العوامل الأساسية في هذه العملية. لذلك قامت جوجل بتحسينها في هاتفها الرائد (Pixel 5).

تعمل تقنية (+HDR ) على تحسين الألوان والإضاءة تلقائيًا، بحيث تظل الصور التي تلتقطها كما هي في الطبيعة، وقد أضافت جوجل لها في هاتف (Pixel 5) ميزة جديدة لتصحيح التعرض تُسمى (Exposure bracketing) تفيد بشكل مباشر العدسة الفائقة الاتساع الجديدة، حيث تتيح لها التقاط أكثر من صورة للمشهد نفسه واختيار الأفضل.