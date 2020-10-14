تكنولوجيا: تطوير برنامج واقع افتراضى للتجول داخل خلايا البشر (صور)

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ابتكر علماء جامعة كامبريدج البرنامج، الذي أطلق عليه اسم vLUM مع شركة تحليل الصور ثلاثية الأبعاد Lume VR باستخدام بيانات الفحص المجهري فائقة الدقة.



برنامج الواقع الافتراضى

يقول الفريق، إنه تم تطويره كطريقة لمساعدة الباحثين على إنشاء علاجات جديدة للأمراض من خلال فهم كيفية انتشارها في الجسم، كما أنه باستخدام البرنامج، يمكن للعلماء تصور وتحليل البيانات في الواقع الافتراضي لدراسة كل شيء من البروتينات الفردية إلى الخلايا بأكملها.



خلية مناعية

قال ستيفن إف لي، الباحث الرئيسي للدراسة من قسم الكيمياء في كامبريدج: "علم الأحياء يحدث في صورة ثلاثية الأبعاد، ولكن حتى الآن كان من الصعب التفاعل مع البيانات على شاشة كمبيوتر ثنائية الأبعاد بطريقة بديهية وغامرة".



واقع افتراضى للخلايا

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بدأ مشروع VLUME عندما التقى لي ومجموعته بمؤسسي Lume VR في حدث المشاركة العامة في متحف العلوم في لندن، وبينما كان لدى مجموعة لي خبرة في الفحص المجهري فائق الدقة، تخصص الفريق من Lume في الحوسبة المكانية وتحليل البيانات.

كما أنهم تمكنا معًا من تطوير vLUME إلى أداة جديدة قوية لاستكشاف مجموعات البيانات المعقدة في الواقع الافتراضي، فإنه يسمح للعلماء بالتخيل والتساؤل والتفاعل مع البيانات البيولوجية ثلاثية الأبعاد في الوقت الفعلي، كل ذلك ضمن بيئة الواقع الافتراضي، للعثور على إجابات للأسئلة البيولوجية بشكل أسرع.