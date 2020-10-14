تكنولوجيا: أبل تبدأ في طرح تحديثات iOS 14.1 و iPadOS 14.1 و tvOS 14.1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة أبل في نشر تحديثات 14.1 على iOS و iPadOS و tvOS والتي تصل في الوقت المناسب لجيل iPhone 12 الجديد.

من المفترض أن يتم تثبيت iOS 14.1 مسبقًا على هواتف iPhone 12 الجديدة وهذا على الأرجح هو السبب في عدم قيام أبل بتقديم إصدارات تجريبية للمطورين، وبدلاً من ذلك، أرسلت نسخ تجريبية لـ iOS 14.2 مباشرةً.

لا يوجد أي تغيير في تحديثات iOS و iPadOS الجديدة ويبدو أن الطرح تدريجي، ومن المتوقع أن توفره أبل للجميع خلال الساعات المقبلة.

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كما يحصل الجيل الرابع والخامس من أجهزة Apple TV على تحديث جديد لنظام tvOS 14.1 أيضًا. لا يوجد تغييرات على ذلك أيضًا.

إذا كنت تمتلك جهاز iPhone أو iPad أو Apple TV متوافقًا، فيجب أن تكون قادرًا على التحديث خلال ساعات.

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