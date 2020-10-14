كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة أبل في نشر تحديثات 14.1 على iOS و iPadOS و tvOS والتي تصل في الوقت المناسب لجيل iPhone 12 الجديد.
من المفترض أن يتم تثبيت iOS 14.1 مسبقًا على هواتف iPhone 12 الجديدة وهذا على الأرجح هو السبب في عدم قيام أبل بتقديم إصدارات تجريبية للمطورين، وبدلاً من ذلك، أرسلت نسخ تجريبية لـ iOS 14.2 مباشرةً.
لا يوجد أي تغيير في تحديثات iOS و iPadOS الجديدة ويبدو أن الطرح تدريجي، ومن المتوقع أن توفره أبل للجميع خلال الساعات المقبلة.
كما يحصل الجيل الرابع والخامس من أجهزة Apple TV على تحديث جديد لنظام tvOS 14.1 أيضًا. لا يوجد تغييرات على ذلك أيضًا.
إذا كنت تمتلك جهاز iPhone أو iPad أو Apple TV متوافقًا، فيجب أن تكون قادرًا على التحديث خلال ساعات.
المصدر
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: أبل تبدأ في طرح تحديثات iOS 14.1 و iPadOS 14.1 و tvOS 14.1 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.