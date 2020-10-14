تكنولوجيا: لعبة “League of Legends: Wild Rift” قادمة على آيفون 12

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستكون لعبة League of Legends: Wild Rift قابلة للعب على مجموعة هواتف آيفون 12 في وقت لاحق من هذا العام.

وتعتبر Wild Rift هي الإصدار القادم المخصص للهواتف المحمولة من League of Legends، وقد قامت شركة Riot Games باختبارها، بشكل أساسي على نظام أندرويد، على دفعات صغيرة على مدار العام.

ستستفيد Wild Rift من شريحة A14 Bionic الخاصة بـ iPhone 12 وإمكانيات الجيل الخامس، وهو أحد الأسباب التي دفعت شركة Riot إلى اختيار حدث أبل لعرض اللعبة والتي ستكون أيضًا متاحة على أجهزة أندرويد الداعمة للـ 5G.

تم تصميم شريحة A14 لتكون أسرع بنسبة 15 بالمائة من A13 مع استخدام طاقة أقل بنسبة 30 بالمائة.

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