تكنولوجيا: أبل تعيد إحياء MagSafe بشواحن لاسلكية جديدة وحافظات لأجهزة آيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كانت شركة أبل قد توقفت عن إنتاج منافذ MagSafe الخاصة بها منذ فترة طويلة، ولكن من الواضح أنها لم تتخلى عن الاسم بعد. فقد أعلنت الشركة عن أجهزة شحن وحافظات لاسلكية جديدة ورثت لقب MagSafe.

ستعمل أجهزة الشحن هذه على توفير ما يصل إلى 15 واط من الطاقة، وهي تشمل MagSafe Charger، بالإضافة إلى MagSafe Duo Charger والذي يمكنه شحن كل من جهاز آيفون وساعة أبل الذكية.

كما سيتم أيضًا تطبيق العلامة التجارية MagSafe على مجموعة جديدة من الملحقات، والتي تشمل محفظة مغناطيسية يتم تثبيتها على الجزء الخلفي من آيفون، وهناك غطاء جلدي جديد يحول الهاتف إلى وضع الساعة. سيكون هناك أيضًا مجموعة من حافظات MagSafe المصنعة من السيليكون والجلد والبلاستيك الشفاف، وقالت أبل أنه يمكننا أيضًا توقع ملحقات MagSafe من جهات تصنيع خارجية.

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ووفقًا لشركة أبل، تتميز ملحقات وشواحن MagSafe بمجموعة من المغناطيسات حول بكرة الشحن اللاسلكي، وتستوعب شواحن MagSafe أيضًا الأجهزة الحالية التي تدعم Qi، وليس أجهزة آيفون فقط.

لم تذكر الشركة بعد ما إذا كان سيتم تضمين أجهزة شحن MagSafe في مجموعة آيفون 12 الجديدة، وليس من الواضح حتى الآن كيف ستأتي أسعار ملحقات MagSafe.

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