تكنولوجيا: سماعة Beats Flex تدعم عمر شحن 12 ساعة وتنطلق بسعر 50 دولار

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق سماعة Beats Flex اليوم بعمر شحن يصل إلى 12 ساعة، وشريحة W1 التي تدعم ميزة الإقتران السريع مع هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد وأيضاً التبديل السريع بين الأجهزة، كما تنطلق السماعة بسعر 50 دولار.
تدعم سماعة Beats Flex عرض مستوى شحن البطارية عبر تطبيق Beats، لمستخدمي هواتف الأندوريد، مع دعم ميزة مشاركة الصوتيات، كما تدعم السماعة المزامنة مع iCloud، ويمكن التحكم في السماعة من خلال أدوات التحكم المثبتة على الرقبة تقريباً، كما تدعم السماعة تنشيط مساعد Siri الرقمي أو أي مساعد أخر عبر النقر السريع على الزر.
كما تدعم أدوات التحكم تشغيل الموسيقى، التحكم في الصوتيات، والمكالمات أو الموسيقى، أيضاً تؤكد Beats على أن السماعة تأتي بميكروفون مدمج صمم لخفض أصوات الرياح، لصوتيات أوضح في الأماكن المفتوحة.
أيضاً من المقرر أن تدعم سماعة Beats Flex التوقف تلقائياً عند نزع جهتي السماعة معاً، كما تؤكد الشركة على أن السماعة تضم برامج تشغيل تدعم صوتيات ستريو غنية وبأعلى جودة، أيضاً يدعم تصميم السماعة صوتيات مميزة مع تجربة مريحة أكثر للمستخدم.
سماعة Beats Flex تدعم عمر شحن يصل إلى 12 ساعة، كما تدعم تقنية الشحن السريع حيث يمكن شحن السماعة لفترة 10 دقائق لعمر شحن ساعة ونصف.
ومن المقرر أن تتوفر سماعة Beats Flex بأربعة إختيارات في الألوان هم الأسود، الأزرق، والرماي إلى جانب اللون الأصفر، حيث تتوفر السماعة بألوان الأصفر والأسود للطلب المسبق اليوم، على أن يبدأ الشحن في 21 من أكتوبر.
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