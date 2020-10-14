آبل تبدأ بإصدار تحديثات iOS 14.1 و iPadOS 14.1 و TvOS 14.1 للأجهزة المتوافقة

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة آبل رسميًا الآن بإصدار تحديثات iOS 14.1 و iPadOS 14.1 و TvOS 14.1 لكافة الأجهزة المتوافقة، وذلك بالتزامن مع وصول تشكيلة iPhone 12 Series الجديدة.

يجب أن يتم تثبيت نظام iOS 14.1 بشكل مسبق على جميع الهواتف الذكية الأربعة الجديدة التي تُشكل سلسلة هواتف iPhone 12 Series، وهذا على الأرجح هو السبب في عدم تقديم شركة آبل للنسخة التجريبية من هذا النظام للمطورين. بدلاً من ذلك، قررت الإنتقال مباشرة إلى إختبار iOS 14.2.

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لا توجد أي تغييرات في تحديثات iOS 14.1 و iPadOS 14.1 الجديدة ويبدو أن عملية الإطلاق تتم بشكل تدريجي، ولكننا نتوقع أن تُسلم شركة آبل هذه التحديثات لكافة الأجهزة المُفعلة في الساعات القليلة القادمة.

وبغض النظر عن هواتف iPhone ولوحيات iPad، فقد قامت شركة آبل كذلك اليوم بإصدار تحديث TvOS 14.1 للجيل الرابع والخامس من جهاز Apple TV، ومرة أخرى، هذا التحديث لا يجلب معه أي تغييرات أيضًا. عمومًا، إذا كنت تملك جهاز iPhone أو iPad أو Apple TV متوافق، فيجب أن تكون قادرًا على الترقية إن لم يكن على الفور، فبالتأكيد سيحدث ذلك في الساعات القادمة.