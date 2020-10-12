شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من الووكمان للإيربودز .. كيف تطورت أجهزة الموسيقى المتنقلة منذ عام 1979؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما طرح عام 1979، كان مشغل الكاسيت المحمول Walkman بمثابة تغيير كامل فى طريقة تشغيل الموسيقى، حيث حرر عشاق الموسيقى فى جميع أنحاء العالم من قيود القدرة فقط على الاستماع إلى نغماتهم المفضلة فى المنزل أو أثناء قيادة السيارة وجلب الموسيقى فى كل مكان، وعلى الرغم من ازدراء بعض الناس الذين رأوا جهاز Walkman على أنه "رمز قوى لمستقبل إلكترونى غير اجتماعي" و "قلق بشأن مصير البشرية".

وبعد أكثر من 40 عامًا، اعتاد الناس الاستماع إلى الموسيقى أينما ذهبوا، لكن طرح منتقدو الابتكارات الحديثة مثل AirPods من أبل نفس الحجج التى كانت دائمًا تزعم أن الاستماع إلى الموسيقى أثناء التجوال على الأرض هى تجربة غير اجتماعية وخطيرة وبغيضة بشكل عام، بحسب موقع statista الأمريكى.

وبفضل الهواتف الذكية وخدمات البث وسماعات الرأس اللاسلكية، أصبحت الموسيقى الآن محمولة أكثر من أى وقت مضى، ويوضح الرسم البيانى التالى العديد من المعالم البارزة فى الرحلة التى بدأت مع أول Walkman فى عام 1979 ويبدو أنها شارفت على الانتهاء فى عام 2020 .

تطور الموسيقى المتنقلة:

- يوليو 1979 .. إطلاق الووكمان.

- نوفمبر 1984 .. إطلاق جهاز Discman.

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- مارس 1998 .. إطلاق أول جهاز MP3.

- سبتمبر 2000 .. إطلاق أول هاتف مزود بـ MP3.

- أكتوبر 2001.. إطلاق أول جهاز أيبود.

- يونيو 2007 .. إطلاق أول أيفون.

- ديسمبر 2016 .. إطلاق سماعات الإيربودز لتشغيل الموسيقى.