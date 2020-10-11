تكنولوجيا: 5 خرافات يتم ترويجها حول "الجيل الخامس" للاتصالات.. اعرفها

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح استخدام التكنولوجيا شائعًا حقًا هذه الأيام، وأساسيا بصورة كبيرة، خاصة مع دخولنا إلى عصر "الجيل الخامس" للاتصالات، ولكن غالبًا ما نواجه الكثير من الخرافات المتعلقة بالتكنولوجيا، وبالأخص الجيل الخامس للاتصالات، بحسب ما نشره موقع "ديجتال إنفورميشن وورلد" التقني المتخصص.

عادة ما يتم نشر هذه الأخبار الكاذبة من قبل المنافسين لمنتج تكنولوجي معين، وغالبًا ما يعرف المتخصصون أن هذه المعلومات خاطئة، ولكن الأشخاص الذين بدأوا للتو في استخدام هذه الأجهزة التكنولوجية هم على الأرجح يؤمنون بهذه الخرافات، وجاء أبرز الأساطير المرتبطة بالجيل الخامس للاتصالات على النحو التالي:1- خطر على الصحة:

هناك قطاعات انتقدت استخدام الجيل الخامس، باعتباره خطرًا على الصحة، واعتبرت أنه يعمل من خلال الترددات الراديوية، وهذا الاعتقاد ليس مستحيلًا تمامًا بالنظر إلى أن منظمة الصحة العالمية قد أثارت التأثيرات المسرطنة المحتملة لإشعاع الهاتف المحمول على البشر، ولكن آخرين جادلوا بأنه حتى الطعام المخلل ووقود الديزل يعتبران من مسببات السرطان أيضًا.