شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 خرافات يتم ترويجها حول "الجيل الخامس" للاتصالات.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
1- خطر على الصحة:
هناك قطاعات انتقدت استخدام الجيل الخامس، باعتباره خطرًا على الصحة، واعتبرت أنه يعمل من خلال الترددات الراديوية، وهذا الاعتقاد ليس مستحيلًا تمامًا بالنظر إلى أن منظمة الصحة العالمية قد أثارت التأثيرات المسرطنة المحتملة لإشعاع الهاتف المحمول على البشر، ولكن آخرين جادلوا بأنه حتى الطعام المخلل ووقود الديزل يعتبران من مسببات السرطان أيضًا.
لا جدال في أن شبكات "الجيل الخامس" سيتم فحصها على نطاق واسع في معظم دول العالم بسبب المخاوف الأمنية، ومعظم تلك المخاوف التي يتم ترويجها تظهر بسبب مخاوف أمريكا من الصين، ولكن هناك مخاوف مضادة من أن الهيمنة الأمريكية على الشركات المشغلة لتقنيات "الجيل الخامس" يسمح لها بالسيطرة والتجسس على أي شخص في أي دولة.
لكن هل سيتم التضحية فوائد تقنيات "الجيل الخامس" على الزراعة والصناعة والنقل وتقنيات نقل المعلومات، في مقابل تلك المخاوف.
3- نشر "كوفيد 19":
هذا أكثر الادعاءات سخافة، وظهورها يندرج فقط نحو نظريات المؤامرة، التي يتم ترويجها وليس لها أساس من الصحة.
4- يمكن أن يتحول إلى سلاح:
لا يمكن على الإطلاق تحويل برج خلوي ذات إشعاع عالي التردد إلى سلاح، خاصة وأن تلك الإشعاعات الكهرومغناطيسية هي نفسها المستخدمة في الجيل الرابع للاتصالات.
5- ستحل محل الاتصالات اللاسلكية:
لا يمكن أن تحل اتصالات الجيل الخامس للاتصالات محل الاتصالات اللاسلكية العادية، لأنها ستحتاج إلى شبكات إنترنت لاسلكية عادية لتشغيلها.
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