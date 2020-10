شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 ألعاب من PS4 لن تعمل على أجهزة ألعاب PS5 الجديدة .. اعرف ايه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت العديد من التقارير أنه من المنتظر أن تعمل 99% من مكتبة PS4 مع جهاز PS5، كما كشفت الشركة المطورة لجهاز الألعاب عن قائمة الألعاب التى لا تدعم التشغيل على PS5 والتى تشمل 10 من الألعاب، والتى عرضها موقع gizchina الصينى والتى تشمل كلا من

- لعبة DWVR

- لعبة Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

- لعبة TT Isle of Man – Ride on the Edge 2

- لعبة Just Deal with It

- لعبة Shadow Complex Remastered

- لعبة Robinson: The Journey

- لعبة We Sing

- لعبة Hitman Go: Definitive Edition

- لعبة Shadwen

- لعبة Joe’s Diner

كذلك فمن المنتظر أن تظهر ألعاب PS4 المتوفرة فى حساب المستخدم من خلال قائمة التحكم على جهاز PS5 الجديد، كما ستظهر الألعاب المتاحة فى حساب المستخدم فى خدمة PS Plus، وفى مكتبة PS VR بنفس التجربة على PS5، كما سيتم إضافة تحسينات على بعض ألعاب PS4 عند التشغيل على PS5، حيث سيحظى المستخدم بميزة التشغيل والتحميل السريع للألعاب، مع استقرار أفضل لمعدل الإطارات.

كذلك فستحصل بعض ألعاب PS4 على ميزة جودة عرض 4K ديناميكية، مع بعض المميزات الجديدة فى واجهة PS5، كذلك فسيتم دعم المستخدمين فى نقل تاريخ الحفظ فى الألعاب عبر Wi-Fi، أو عبر محرك أقراص فلاشية أو عبر الخدمات السحابية إلى PS Plus، ومن المنتظر أن يتم إطلاق PS5 للبيع فى 12 من نوفمبر، على أن يتوفر الجهاز باثنان من الإصدارات حيث يدعم أحد الإصدارين الأقراص الضوئية، بينما يأتى الإصدار الأخر رقمي، أيضاً يتوفر PS5 بسعر 499.99 دولار.