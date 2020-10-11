هذه المواقع تساعدك في الحصول على توصيات موثوقة لشراء المنتجات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أكتوبر 2020 10:20 مساءً - يندفع العالم باتجاه التسوق الالكتروني، ولكن في نفس الوقت يقلق البعض من التسوق عبر المواقع بسبب الغش الذي يتعرض له كثيرون خلال عملية الشراء والدفع، وذلك بسبب المواقع الغير موثوقة لا سيما تلك المواقع التي تروّج لها غوغل، فيقع المستخدم ضحية لـتلك المواقع ويحصل على منتجات بدون أي جودة تذكر فيخسر أمواله بطبيعة الحال.

لكن بعد الآن يمكنك الاستعانة بمواقع الويب التي سنذكرها لك في المقال والتي توفر لك توصيات ومراجعات عن المنتجات جديرة بالثقة حتى تتمكن من الحصول على معلومات موثوقة عن المنتج قبل شراءه.

إليك 4 مواقع ويب تتيح لك الحصول على توصيات موثوقة عن المنتجات:

1- موقع Wirecutter:

يعتبر موقع Wirecutter من أشهر مواقع مراجعات المنتجات على الإنترنت، حيث يركز الموقع على كتابة مراجعات مفصلة لفئات مختلفة من المنتجات الاستهلاكية مع تقديم توصية بعنصر واحد أو أثنين فقط من المنتجات التي رُوجعت سابقا في كل فئة.

ونظرًا إلى أن معظم أرباح الموقع تأتي من الشراكات مع الشركات ومواقع التجارة الإلكترونية، مثل: أمازون لتوفير مراجعات موثوقة لمنتجاتها، فإن الموقع أقل اعتمادًا على الإعلانات من المدونات والمواقع الإخبارية الأخرى لتغطية نفقاته مما يجعل مراجعته للمنتجات موثوقًا بها بشكل كبير.

2- موقع Review:

في بعض الأحيان؛ قد لا يكون كل منتج تريد شراءه هو هاتف جديد أو حاسوب محمول أو جهاز لوحي، ولكن قد تريد شراء بعض الأجهزة المنزلية أو بعض الأداوت المفيدة، مثل: الثلاجات والغسالات وأجهزة تنقية المياه، وطفايات الحريق أو حقائب للسفر وغيرها من الأدوات التي تعتبر ضرورية لك في المنزل.

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ولكن للحصول على أفضلها، ربما يكون موقع review.com هو المكان الأفضل والأكثر موثوقية للعثور على توصيات لهذه المنتجات، حيث يقدم لك الموقع مراجعات جديرة بالثقة لمعظم أدوات المنزل الاستهلاكية بدون تعقيدات مع تقديم قائمة بسيطة من التوصيات للمنتج الأفضل مع ذكر إيجابيته وسلبياته.

3- موقع GCF:

في حين أن هناك طرقًا لاكتشاف المراجعات المزيفة على أمازون، إلا أن يمكنك الاستعانة بموقع Good, Cheap, and Fast للعثور على منتجات عالية التصنيف ​​تُباع بأسعار مناسبة جدًا، وذلك من خلال تتبع الموقع العديد من فئات المنتجات الشائعة على أمازون، وتصفية المنتجات منخفضة التصنيف، وتتبع التغييرات في أسعارها، وبمجرد توفر المنتجات عالية التصنيف بسعر أقل من المنافسين يتم إضافتها للقائمة في الموقع.

على عكس مواقع المراجعات الأخرى، لا يقوم الموقع بمراجعة المنتجات، بل التخلص من أنواع مختلفة من المراجعات المشبوهة أو غير المفيدة، ومن ثم مطابقتها مع الأسعار، حتى تحصل على صفقة رائعة، ويحتوي كل منتج على ملخص سريع لإيجابياته وسلبياته، بناءً على التعليقات المتكررة.

4- موقع YourStack:

يتيح لك موقع YourStack مشاركة المنتجات التي تستخدمها مع الآخرين للحصول على آرائهم أو تعليقاتهم حول هذا المنتج، كما يتيح الموقع ميزة البحث السريع عن المنتجات التي وجدت توصيات عالية بالإضافة إلى عدد الأشخاص الذين أضافوا هذا المنتج إلى مجموعتهم.

وكلما زاد عدد الأشخاص الذين يستخدمون هذا المنتج، كان من المحتمل أن يكون أفضل، ويتم تشجيع المستخدمين على إضافة تعليقات حول ما يعجبهم فيه، بحيث يمكنك العثور بسرعة على هذه المراجعات مباشرة.