معلومات مغلوطة حول الجيل الخامس للاتصالات .. لا تصدقوها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أكتوبر 2020 10:20 مساءً - تتطور التكنولوجيا يوميا بشكل جنوني يتناسب مع تطوّر العالم وحاجته الماسة للتكنولوجيا في شتى جوانب الحياة، ومنذ أن تم الإعلان عن الجيل الخامس نتشر الكثير من المعلومات الكاذبة والمغلوطة، حتى أن بعضها أثارت الرعب في نفوس المسنخدمين بسبب ادعاء مروجي الشائعات بأن الجيل الخامس يخترق الخصوصية بحيث تصبح المعلومات الشخصية مرتهنة للشركة.

أصبح استخدام التكنولوجيا شائعًا حقًا هذه الأيام، وأساسيا بصورة كبيرة، خاصة مع دخولنا إلى عصر “الجيل الخامس” للاتصالات.

ولكن غالبًا ما نواجه الكثير من الخرافات المتعلقة بالتكنولوجيا، وبالأخص الجيل الخامس للاتصالات، بحسب ما نشره موقع “ديجتال إنفورميشن وورلد” التقني المتخصص.

عادة ما يتم نشر هذه الأخبار الكاذبة من قبل المنافسين لمنتج تكنولوجي معين.

غالبًا ما يعرف المتخصصون أن هذه المعلومات خاطئة، ولكن الأشخاص الذين بدأوا للتو في استخدام هذه الأجهزة التكنولوجية هم على الأرجح يؤمنون بهذه الخرافات.

وجاء أبرز الأساطير المرتبطة بالجيل الخامس للاتصالات على النحو التالي:

1- خطر على الصحة:

هناك قطاعات انتقدت استخدام الجيل الخامس، باعتباره خطرًا على الصحة، واعتبرت أنه يعمل من خلال الترددات الراديوية.

وهذا الاعتقاد ليس مستحيلًا تمامًا بالنظر إلى أن منظمة الصحة العالمية قد أثارت التأثيرات المسرطنة المحتملة لإشعاع الهاتف المحمول على البشر.

ولكن آخرين جادلوا بأنه حتى الطعام المخلل ووقود الديزل يعتبران من مسببات السرطان أيضًا.

2- يستخدم للمراقبة والتجسس:

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لا جدال في أن شبكات “الجيل الخامس” سيتم فحصها على نطاق واسع في معظم دول العالم بسبب المخاوف الأمنية.

معظم تلك المخاوف التي يتم ترويجها تظهر بسبب مخاوف أمريكا من الصين.

ولكن هناك مخاوف مضادة من أن الهيمنة الأمريكية على الشركات المشغلة لتقنيات “الجيل الخامس” يسمح لها بالسيطرة والتجسس على أي شخص في أي دولة.

لكن هل سيتم التضحية فوائد تقنيات “الجيل الخامس” على الزراعة والصناعة والنقل وتقنيات نقل المعلومات، في مقابل تلك المخاوف.

3- نشر “كوفيد 19”:

هذا أكثر الادعاءات سخافة، وظهورها يندرج فقط نحو نظريات المؤامرة، التي يتم ترويجها وليس لها أساس من الصحة.

4- يمكن أن يتحول إلى سلاح:

لا يمكن على الإطلاق تحويل برج خلوي ذات إشعاع عالي التردد إلى سلاح، خاصة وأن تلك الإشعاعات الكهرومغناطيسية هي نفسها المستخدمة في الجيل الرابع للاتصالات.

5- ستحل محل الاتصالات اللاسلكية:

لا يمكن أن تحل اتصالات الجيل الخامس للاتصالات محل الاتصالات اللاسلكية العادية، لأنها ستحتاج إلى شبكات إنترنت لاسلكية عادية لتشغيلها.