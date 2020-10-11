تكنولوجيا: سامسونج تقدم هاتف GALAXY S21 ULTRA بعدد 5 من الكاميرات العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات حول سلسلة هواتف GALAXY S21 القادمة من سامسونج، حيث تسلط التسريبات اليوم الضوء على هاتف GALAXY S21 ULTRA الذي ينطلق بعدد 5 من الكاميرات، كما يدعم تقنية الشحن فائق السرعة.

تستعد العملاق الكوري لإطلاق ثلاثة من الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف GALAXY S21، حيث تشمل السلسلة كلاً من هواتف GALAXY S21، وGALAXY S21 Plus وأيضاً GALAXY S21 ULTRA.

ينطلق حدث GALAXY S21 في الربع الأول من العام المقبل إلا أن تركيز العملاق الكوري على سلسلة Galaxy Z، أدى إلى إتجاه الكثير من التوقعات إلى أن سامسونج لن تقدم تقنيات جديدة وتغيير جذري في سلسلة Galaxy S21 المرتقبة.

وتقدم سامسونج سلسلة GALAXY S21 العام المقبل كما هو متوفع برقاقة معالج Snapdragon 875 أو Exynos 2100، ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن هاتف Galaxy S21 Ultra يأتي بشاشة OLED بدقة 2K، ومعدل تحديث 120 Hz أو معدل أعلى يصل إلى 144 Hz.

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كما ينطلق هاتف Galaxy S21 Ultra بإعدادات خماسية في الكاميرة الخلفية، حيث يأتي مستشعر ISOCELL Bright HM2 الرئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، والذي يدعم تسجيل فيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية، مع نظام تثبيت بصري في التصوير.

أيضاً يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يأتي الهاتف بتقنية الشحن فائق السرعة تصل إلى قدرة 65 W، كما تؤكد التوقعات إلى أن الهاتف يدعم الشحن اللاسلكي والشحن العكسي، أيضاً أكدت العديد من التسريبات على أن هاتف Galaxy S21 Ultra يأتي بقلم stylus في محتوى الصندوق العام المقبل.

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