شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 أشياء ينبغى الاهتمام بها عند شراء لاب توب جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بسبب جائحة كورونا وانتقال معظم جوانب الحياة على الإنترنت، مثل العمل من المنزل والدراسة عن بعد، فإن امتلاك اللاب توب الخاص بك أمر ضرورى، كما قد يكون هذا الوقت مناسبًا للترقية إلى نسخة أحدث إذا كنت تستخدم لاب توب قديم، لكن عند شراء جهاز لاب توب جديد، سيتعين عليك أولاً تحديد ما إذا كنت ترغب فى اختيار جهاز ويندوز أو Macbook، إذ يعد الاختيار بين أجهزة Macbook أمرًا سهلاً نسبيًا نظرًا لوجود طرز أقل ولكن عندما يتعلق الأمر بنظام Windows، فهناك الكثير من الخيارات، لذا إليك 10 أشياء يجب أن تضعها فى اعتبارك عند شراء لاب توب جديد.

حدد الغرض من شراء لاب توب جديد

من المهم أن تعرف بالضبط ما ستفعله بجهاز اللاب توب الجديد، إذا كان الغرض هو الألعاب أو العمل الجرافيكى المكثف، فستحتاج إلى طراز به أجهزة وتخزين وذاكرة أفضل، لكن إذا كنت تريده فقط لتصفح الإنترنت، أو تلقى دروس عبر الإنترنت، أو العمل فى العروض التقديمية المكتبية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة، فإن متطلبات الأداء منخفضة ويمكنك اختيار نموذج منخفض التكلفة.

حدد المبلغ الذى ترغب فى إنفاقه على جهاز لاب توب جديد

اعتمادًا على الغرض، حدد ميزانية تخدم احتياجاتك جيدًا، وهذا أمر غاية فى الأهمية، إذ يمكنك انفاق أموال طائلة على جهاز بمواصفات قوية لكنك لا تحتاجها.

حدد حجم اللاب توب وشكله ووزنه التقريبي

إذا كنت بحاجة إلى حمل اللاب توب كثيرًا فاختر طراز 13 بوصة أو 14 بوصة، إذ يصبح طراز اللاب توب بشاشة مقاس 15 بوصة أو أعلى ضخمًا جدًا بحيث لا يمكن حمله، إذ يلعب الوزن دورًا مهما، لكن إذا كان اللاب توب الذى تختاره فى الغالب للاستخدام المنزلى، فلن يكون للوزن أهمية كبيرة، ولكن إذا كنت ترغب فى حمله فلا تختار أى طراز يزيد وزنه عن 2 كجم.

كن واضحًا أيضًا بشأن عامل الشكل، لكن فى معظم الحالات، تخدم أجهزة urtlabooks الغرض الصحيح إذا لم تكن لديك احتياجات أداء عالية جدًا.

ضع فى اعتبارك منافذ الاتصال التى تحتاجها تمامًا

تأتى أجهزة اللاب توب هذه الأيام بمنافذ اتصال محدودة، لذا اختر المنافذ التى تحتاجها تمامًا، فمن الناحية المثالية، يجب أن يحتوى اللاب توب على منفذى USB قياسيين من النوع A، ومنفذ واحد على الأقل من النوع C، ومنفذ LAN (إذا لزم الأمر)، ومقبس سماعة رأس، و HDMI وقارئ بطاقة microSD.

حدد المعالج الذى يناسب احتياجاتك

إذا كنت تشترى جهاز لاب توب فى عام 2020، فتأكد من أنك تشترى على الأقل طرازًا مزودًا بمعالج Intel Core i3 من الجيل العاشر، وقد لا يكون شراء جهاز لاب توب ميسور التكلفة مع Intel Pentium Gold أو Atom أو Celeron خيارًا معقولًا لأن هذه الأشياء مخصصة فى الغالب للحد الأدنى من أعباء العمل.

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حدد مقدار الذاكرة وذاكرة الوصول العشوائى التى ستكون كافية لك

يجب أن يحتوى اللاب توب المثالى على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى وسعة تخزين 256 جيجابايت SSD، ومع ذلك بالنسبة لأجهزة اللاب توب منخفضة الأداء، لا تختار طرازًا به ذاكرة وصول عشوائى أقل من 4 جيجابايت، أما سعة محرك الأقراص الثابتة متروكة لك تمامًا وأى طراز به محرك أقراص ثابتة بسعة 512 جيجابايت لطراز منخفض النهاية أمر جيد.

ركز على الشاشة وجودة البناء

إذا كانت ميزانيتك محدودة، فلن يكون لديك العديد من الخيارات وسيتعين عليك التمسك بجسم بلاستيكى، ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بجودة الشاشة، اختر شاشة غير عاكسة، إذ تقدم معظم أجهزة اللاب توب ذات الميزانية المحدودة شاشة عرض 720 بكسل وهى جيدة لإنجاز مهامك اليومية، وتميل جودة العرض إلى التحسن فى مستوى النطاق المتوسط.

ضع فى اعتبارك جودة وموضع التاتش باد

من الناحية المثالية، يجب عليك اختيار طراز لاب توب به التاتش باد فى المنتصف، لتسهيل استخدامها، بقدر ما يتعلق الأمر بجودة التاتش باد، فى الطرز المنخفضة، ليس لديك الكثير من الخيارات ولكن ابحث عن الطرز التى تدعم الإيماءات وحساسة للضغط فى الخيارات متوسطة المدى.

اختر لاب توب مزود بلوحات مفاتيح ذات إضاءة خلفية

من الصعب العثور على طراز مناسب للاب توب منخفض التكلفة مع لوحة مفاتيح ذات إضاءة خلفية، ومع ذلك، تساعد لوحة المفاتيح ذات الإضاءة الخلفية بشكل كبير أثناء العمل فى ظروف الإضاءة الخافتة.

اختر النسخ ذات عمر البطارية الطويل والتى تحتوى على منافذ شحن USB من النوع C

يعد عمر البطارية الأفضل أمر مهم، لذا يُنصح باختيار طراز urtlabook الذي يوفر شحن USB Type-C، ويساعد هذا كثيرًا حيث يمكنك استخدام أى شاحن محمول سريع الشحن من النوع C لشحن بطارية الكمبيوتر المحمول أو العكس، وعادةً ما تشغل شواحن الكمبيوتر المحمول مساحة كبيرة ويصعب العثور عليها في حالة فقدها، فإن دعم الشحن من النوع C يجعل الحياة أسهل.