شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرّف على أهم مميزات سلسلة هواتف OPPO Reno4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت OPPO، العلامة التجارية الرائدة في صناعة الأجهزة الذكية، سلسلة هواتف Reno4 في مصر، وذلك عبر حفل تم عرضه أونلاین، كما قدمت في الحفل ذاته ساعة OPPO الذكية التي طال انتظارها وسماعات الرأس اللاسلكية OPPO Enco W51.

تعرف معنا على أهم مميزات سلسلة هواتف OPPO Reno4.. باختصار تتميز السلسلة بتقنيات الكاميرا المبتكرة، والشاشة المبهرة والغامرة (Borderless Sense Screen منحنية ثلاثية الأبعاد بمعدل تحديث ٩٠ هيرتز) واستخدام لوغاريتم الذكاء الاصطناعي والتصميم والألوان وشاحن سريع VOOC. ومن الجدير بالذكر اجتياز هاتف Reno4 Pro اختبارات الشحن السريع الآمن TÜV Rheinland Safe Fast-charge System Certification.

أما عن مميزاتها بالتفصيل، فإن كاميرا Reno4 الخلفية تتكون من منظومة تصوير رباعية ٣+١ تتضمن كاميرا رئيسية ٤٨ ميجابيكسل، وكاميرا بزاوية فائقة الاتساع ٨ ميجابيكسل، وكاميرا مكبرة ٢ ميجابيكسل، وكاميرا أحادية ٢ ميجابيكسل، بينما تلتقط الكاميرا الأمامية ٣٢ ميجابيكسل صور سيلفي واضحة أما Reno4 Pro فهو مدعوم بكاميرا خلفية رباعية ٤٨ ميجابيكسل وكاميرا أمامية ٣٢ ميجابيكسل، ويمكنها التقاط صوراً شديدة الوضوح حتى ١٠٨ ميجابيكسل خلال النهار وصور فائقة الوضوح ١٠٨ ميجابيكسل.

وقدمت السلسلة خصائص للبورتريه والفيديو رائعين لإلتقاط "أفضل ما بك بوضوح". الخصائص هي؛ خاصية البورتريه الملون بالذكاء الاصطناعي AI Color Portrait، وخاصية Night Flare Portrait، وخاصية السيلفي الليلي الفائق Urtla Night Selfie Mode ووضع الإظلام الفائق Urtla Dark Mode. الخصائص الجديدة تمكنك من التقاط فيديوهات رائعة بالتصوير البطيء باستخدام خاصية التصوير البطيء الذكي بمعدل ٩٦٠ لقطة في الثانية، لتتيح للمستخدمين رؤية كل تفصيلة في كل حركة مثل خاصية الفيديو فائق الثبات3.0 Urtla Steady Video التي تقدم ٣ وضعيات للتثبيت وخاصية الفيديو الأمامي الثابت Front Steady Video وخاصية AI Color Portrait Video.

من أهم المميزات التي تهم الكل، هي الشاحن السريع VOOC Flash Charge 4.0 قوة ٣٠ واط، وبطارية سعة ٤٠١٥ مللي أمبير حيث يمكن شحن هاتف Reno4 بنسبة ٥٠٪ في خلال ٢٠ دقيقة، وشحنه بالكامل خلال ٥٧ دقيقة. كذلك، هاتف Reno4 Pro فهو معد بشاحن سريع Super VOOC 2.0، ويقدم أسرع وأكثر تكنولوجيا شحن أماناً في السوق متاحة الآن للمستخدمين حول العالم. يدعم هاتف Reno4 Pro الشحن السريع لبطارية ٤٠٠٠ مللي أمبير حتى ١٠ فولت/٦.٥ أمبير، وقوة ٦٥ واط، ويمكن شحنها بالكامل في ٣٦ دقيقة.

وتأتي سلسلة هواتف Reno4 بنظام تشغيل ColorOS 7.2، والذي يقدم تجربة مستخدم أسهل وأكثر مرحاً عن ذي قبل، حيث تستطيع فقاعة Quick Return Bubble تصغير اللعبة في منتصفها، وتمنح الفرصة للانتقال ما بين عدة مهام كفقاعة متحركة وتتيح خاصية Icon Pull-Down Gesture تجمع تطبيقات الشاشة الرئيسية في أسفل الشاشة كي يتمكن المستخدم من الوصول إليها بالإبهام عند القيادة مثلاً.

يأتي هاتف Reno4 بلونين؛ Galactic Blue وSpace Black. ويأتي Reno4 بشاشة Dual Punch-hole Display بحجم ٦.٤ بوصة، وسمك ٧.٧ مم، كي يلائم راحة اليد والجيوب بسهولة، بينما يضمن وزنه الخفيف ١٦٥ جم. ويأتي هاتف Reno4 Pro بلونين يتميزان بالفخامة وهما Starry Night وGalactic Blue ويزن ١٦١ جم، وبسمك ٧.٧ مم، مع الشاشة المنحنية ثلاثية الأبعاد التي تبرز الشعور بالفخامة الذي يمنحه الهاتف. كذلك يأتي هاتف Reno4 Pro بخامات مط مميزة مضادة للوميض على الظهر، مما يجعله مضاداً لعلامات بصمات الأصابع. إلى جانب انحناء الظهر، فإن الخامات الممتازة تجعلك تشعر بالفخامة وأنت تمسك بالهاتف في يدك.

إن هاتف Reno4 معد بمستشعر ذكي معزز بالذكاء الاصطناعي يؤدي عدة مهام مثل منع التلصص الذكي Smart Spying Prevention، وSmart AirControl، وSmart Rotation، وSmart Always-on Display، والتي تتيح لك تحويل الهاتف إلى مساعد شخصي. عند تشغيل خاصية Smart Spying Prevention، يقوم المستشعر الذكي المعزز بالذكاء الاصطناعي بتوظيف لوغاريتم التعرف الذكي ويقوم أوتوماتيكياً بالتعرف إذا كان صاحب الهاتف فقط هو الذي يطالعه أم أن هناك شخص آخر يفعل ذلك. وفي حال ظهر أي تنبيه على الهاتف بينما شخص آخر ينظر نحوه فإن تفاصيل التنبيه لا تظهر، بما فيها الـ drop-down notification drawers، والـ banner notifications.

كذلك يقدم المستشعر الذكي المعزز بالذكاء الاصطناعي طريقة متطورة وحديثة للتحكم في الهاتف بدون لمس، كما يمكن لهذه الخاصية أن تتأقلم على عاداتك. خاصية Smart AirControl تتيح الرد على مكالمة هاتفية أو تصفح تطبيقات التواصل الاجتماع فقط عبر التلويح باليد أمام الهاتف. وخاصية Smart Rotation لتتبع وضعية الوجه والهاتف وتحديد ما إذا كانت ستدير الشاشة أم لا. هذه الخاصية توفر للمستخدمين مشاهدة مريحة بينما يتصفحون المواقع الإلكترونية أثناء الاستلقاء في وضع النوم. وخاصية Smart Always-on Display التي تعمل عن طريق المستشعر الذكي المعزز بالذكاء الاصطناعي ويمكنها تتبع حركة العين نحو الهاتف لتظل الشاشة مفتوحة ولا تتم مقاطعة تصفح للهاتف.

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سيتوفر هاتف Reno4 بلونين Galactic Blue و Space Black بسعر 6290 جنيهاً مصرياً بينما هاتف Reno4 Pro سيكون متوفراً بسعر 8890 جنيهاً مصريا.