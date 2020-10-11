تكنولوجيا: Razer تطلق مقعد Razer Iskur الذي ينطلق لدعم المستخدمين بتجربة مثالية في الألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة Razer بإطلاق مقعد Razer Iskur المخصص للألعاب مؤخراً، والذي ينطلق لدعم المستخدمين بتجربة مثالية في الألعاب.

يعمل Razer Iskur بنظام دعم قابل للتخصيص بالكامل لظهر المستخدم، ولإنشاء هذه التجربة، استخدمت Razer رغوة الذاكرة والوسائد الرغوية عالية الكثافة والجلد الصناعي متعدد الطبقات في الأجزاء الأكثر استخدامًا من المقعد.

وقد تم تصنيع وسادة الرأس على هذا المقعد لتكون مليئة بإسفنج الذاكرة، في حين أن الوسائد السفلية في المقعد مملوءة برغوة عالية الكثافة. ومن المفترض أن يحقق ذلك التوازن المثالي بين الدعم والراحة.

يوجد على جانبي المقعد نوعان من مسند الذراعين رباعي الأبعاد، وهم يرتفعان للأعلى والأسفل ومن الجانب إلى جانب ويتمايلان للخلف وللأمام. يمكن أن يميل مسند الظهر للأمام والخلف، وهناك إمكانية تعديل الارتفاع، ويمكن إمالة المقعد بالكامل، بالإضافة إلى نظام دعم أسفل الظهر القابل للتخصيص.

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وعلاوةً على ذلك، تم تغطية أجزاء المقعد الأكثر استخدامًا بجلد صناعي متعدد الطبقات لتحمل ساعات طويلة من التآكل والتلف. وقد تم تصميم هذا المقعد ليحمل وزن يصل إلى 136 كجم/299 رطلاً ويصل إلى 190 سم/6.2 بوصة (طول الشخص 6 أقدام أو أكثر).

تم إطلاق Razer Iskur اليوم 10 أكتوبر على متجر Razer عبر الإنترنت، وبحلول نهاية العام سيكون المقعد متاحًا أيضًا في متاجر البيع بالتجزئة المختارة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والاتحاد الأوروبي والصين وآسيا ومنطقة المحيط الهادي. كما يبلغ سعر مقعد الألعاب Razer Iskur حوالي 500 دولار أمريكي.

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