تكنولوجيا: صورة مسربة لهاتف Oppo FIND X3 PRO تكشف عن شاشة منحنية وكاميرة أسفل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت صور ثلاثية الأبعاد عن تصميم هاتف Oppo القادم FIND X3 PRO الذي يظهر بتصميم شديد الإنحناء في جانبي الشاشة، كما يأتي بتصميم الكاميرة أسفل الشاشة.

يختلف تصميم هاتف FIND X3 PRO عن الإصدارات السابقة من الشركة، فوفقاً للصور المسربة ثلاثية الأبعاد تجلب Oppo تقنية الكاميرة أسفل الشاشة للمرة الأولى في هذه السلسلة من خلال هذا الإصدار.

كما يظهر هاتف FIND X3 PRO بشاشة كبيرة الحجم بتصميم منحني waterfall في جانبي الشاشة، حيث يمتد إنحناء الشاشة ليشمل التصميم الجانبي للهاتف بشكل كامل، لتختفي الأزرار التقليدية الخاصة بالتشغيل والتحكم في مستوى الصوتيات من الإطار الجانبي للهاتف.

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أيضاً يظهر هاتف FIND X3 PRO في الصور ثلاثية الأبعاد بتصميم بكامل الشاشة مما يؤكد على أن هذا الإصدار سيتبنى تصميم الكاميرة أسفل الشاشة.

من جانب أخر تكشف الصور ثلاثية الأبعاد لهاتف FIND X3 PRO عن إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، كما يأتي الهاتف بإطارات نحيفة في الجزء السفلي والعلوي، ومن المتوقع أن يأتي هاتف FIND X3 PRO بترقية في إعدادات الكاميرة مع ترقية في العدسات وبرمجيات الكاميرة مع مؤثرات تدعم تجربة تصوير مميزة كما في إصدارات الشركة الحالية من السلسلة.

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