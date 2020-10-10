المملكة المتحدة تتهم شركة Huawei بالتواطؤ مع الحكومة الصينية

فاطمة أيت طالب - دبي - أصدرت الحكومة البريطانية تقريرًا رسميًا تُدين فيه تواجد Huawei في البلاد وتقول أن هناك دليلًا واضحًا على أن الشركة تتواطؤ مع الحكومة الصينية الشعبية.

أصدرت شركة Huawei ردًا تقول فيه أن التقرير يفتقر إلى المصداقية ويستند إلى الرأي وليس على الحقائق. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية BBC عن متحدث بإسم الشركة قوله ” سيرى الناس من خلال هذه الإتهامات ويتذكرون ما قدمته Huawei لبريطانيا على مدى السنوات العشرين الماضية “.

ووفقًا للنتائج التي توصلت إليها لجنة الدفاع البريطانية، فقد تم تمويل شركة Huawei من قبل الحكومة الصينية، مما سمح للشركة ببيع منتجاتها ” بسعر منخفض يبعث على السخرية “. إدعى أحد الباحثين أيضًا أن شركة Huawei قد شاركت في ” مجموعة متنوعة من الأنشطة الإستخباراتية والأمنية والأنشطة المتعلقة بالملكيات الفكرية “.

وخلصت اللجنة في التقرير إلى أنه ” من الواضح أن شركة Huawei مرتبطة بقوة بالدولة الصينية والحزب الشيوعي الصيني رغم تصريحاتها المخالفة “.

حاليًا، تم منع الشركات البريطانية من إستخدام معدات 5G التابعة لشركة Huawei وإزالة أي معدات مثبتة بحلول العام 2027. عندما حاولت اللجنة تقليص المدة إلى 2025، قال ممثلوا شركات الإتصالات البريطانية British Telecom و Vodafone أن مثل هذه التحركات قد تتسبب في إنقطاع الإشارة.

حذر بعض النواب من أن حظر شركة Huawei في المملكة المتحدة قد يكون له تداعيات على قطاعات إقتصادية أخرى، لذلك يوصي التقرير بمزيد من العمل مع الحلفاء لضمان وجود موردين آخرين لمعدات الإتصالات.