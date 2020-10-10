شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يزيل إعلانا عن البصل لسبب غير أخلاقى ويعتذر للشركة بعد نشره مجددا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثارت حالة من الجدل حول إعلان على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى سبتمبر الماضى، حيث نشرت شركة كندية متخصصة فى البذور إعلانا على الموقع الشهير تضمن صورة لحبات كبيرة من البصل، ولم يمض وقت طويل على نشر الإعلان بالموقع حتى تلقت شركة المنتجة تنبيه من الموقع يلزمها بإزالة الصورة، لأنها تتضمن "مادة جنسية صريحة".

وكان الإعلان الذى نشرته شركة "إى. دبليو. غاز"، يروج لبيع بذور البصل من ماركة "والا والا سوتيت"، ويبلغ ثمنه 1.99 دولار فقط، ويظهر فى الإعلان حبات بصل بقشرها داخل سلة، إلى جانبها حبة أخرى صغيرة جرى قطعها من النصف، وجاء فى وصفه: "بصل حلو للغاية ويسهل نموه من البذور".

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بدورها، قالت الشركة الكندية، إنها تفاجأت من قرار فيسبوك والسبب الذى برر قراره به، فيما لم يرد ممثل عن فيسبوك على طلب للتعليق، لكن مصدرا فى الموقع، قال فى تصريحات صحفية، إنه يستخدم "التكنولوجيا الآلية" لفرض رقابة على الصور، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.

وذكر المصدر أن موقع "فيس بوك"، يستخدم هذه التكنولوجيا لإبعاد المحتوى الذى يحتوى تعريًا، لكن فى بعض الأحيان لا تستطيع هذه التكنولوجيا التعرف على المحتوى كما فى حالة هذا النوع من البصل، وفى وقت لاحق، أعاد فيسبوك نشر الإعلان من جديد وقدم اعتذارا للشركة عما حدث.