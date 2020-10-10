تكنولوجيا: رقاقة Exynos 1080 تأتي بدقة تصنيع 5 نانومتر وأنوية Cortex-A78 وكرت شاشة Mali-G78

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف الباحث Pan Xuebao مؤخراً عن تفاصيل مواصفات رقاقة سامسونج القادمة Exynos 1080 التي تأتي بعد إصدار الشركة الحالي Exynos 980، والتي تتميز بدقة تصنيع 5 نانومتر، وكرت شاشة Mali-G78.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من الشرائح التي ترتكز على دقة تصنيع 5 نانومتر، لتنضم إلى المنافسة القائمة بين رقاقة A14 من ابل، ورقاقة Snapdragon 875 من كوالكوم، إلى جانب رقاقة Kirin 9000 من هواوي، وأيضاً إصدار الشركة القادم Exynos 2100.



وتضم رقاقة Exynos 1080 بأنوية Cortex-A78 التي تستبدل بها سامسونج أنوية A77، حيث أكدت ARM على أن أنوية Cortex-A78 تدعم تردد 2.1 GHz، حيث يمكن أن تقدم آداء أفضل بنسبة 20% مع نفس قدرة الطاقة مقارنة بمعالج Exynos 980 الذي جاء بأنوية A77 بتردد 2.2 GHz،

كما تضم رقاقة معالج Exynos 1080 كرت شاشة Mali-G78 الجديد، ويأتي بعد إصدارين من كرت شاشة G76 المستخدم في معالج Exynos 980، لذا من المتوقع أن يقدم معالج Exynos 1080 تعزيز ملحوظ في كفاءة وآداء كرت الشاشة، ومن المتوقع وفقاً لتقرير الباحث Pan Xuebao أن يتم الإعلان الرسمي عن هذا المعالج قريباً.

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