تكنولوجيا: Devialet تعلن عن سماعة Gemini اللاسلكية بأعلى جودة في الصوتيات وسعر 279 جنيه إسترليني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Devialet عن إصدارها الأول من السماعات اللاسلكية Gemini، التي تنطلق بميزة إلغاء الضوضاء النشطة، وأعلى جودة في الصوتيات، مع سعر 279 جنيه إسترليني.

انطلقت شركة Devialet الفرنسية للمنافسة في سوق السماعات اللاسلكية بسماعة Gemini الجديدة، التي ترتكز بشكل رئيسي على دعم المستخدم بتجربة صوتية مميزة، مع دعم إلغاء الضوضاء النشط، كما تقدم Devialet ثلاثة من التقنيات الجديدة في سماعة Gemini.

تتزامن جهتي سماعة Devialet Gemini لاسلكياً لإنتاج صوتيات مميزة تدعمها تقنيات الشركة الجديدة، والتي تشمل تقنية تعمل على تعويض التأخير الداخلي للإستجابة في الصوتيات، وتقنية أخرى ترتكز على موازنة الضغط في بنية السماعة اللاسلكية، بينما تأتي التقنية الثالثة لدعم مطابقة نشطة للأذن، حيث تعمل هذه التقنيات على دعم المستخدم بصوت غامر ونقي.

كما تأتي كل جهة من سماعة Devialet Gemini باثنان من الميكروفونات، لدعم تقنية إلغاء الضوضاء النشطة، وأيضاً إجراء مكالمات صوتية واضحة، كما تعمل تقنية تعويض التأخير الداخلي للصوتيات على تعويض تأخر الإستجابة الذي ينتج عن ميزة إلغاء الضوضاء النشطة.

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من جانب أخر تأتي أيضاً سماعة Devialet Gemini بنمط يدعم المستخدم في التفاعل مع البيئة المحيطة به وإيقاف تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء النشطة بشكل مؤقت للإستماع إلى البيئة المحيطة أثناء تشغيل الصوتيات، وذلك بهدف دعم حماية المستخدم بشكل أفضل عند إستخدام السماعة في الأماكن العامة.

أيضاً من المقرر أن يعمل وضع الشفافية من خلال ميكروفون مدمج يعمل على إنتاج صوتيات تتكيف مع البيئة المحيطة، حيث سيكون لدى المستخدم اثنان من الضوابط لوضع الشفافية، وثلاثة من الإختيارات لنمط إلغاء الضوضاء النشط.

ويمكن لسماعة Devialet Gemini أن تستمر بعمر شحن 8 ساعات مع إيقاف ميزة إلغاء الضوضاء، أو 6 ساعات مع تنشيط ميزة إلغاء الضوضاء، بينما تقدم حافظة الشحن عدد 3.5 مرة في شحنات السماعة ليصل عمر الشحن إلى 24 ساعة، ومن المقرر أن تتوفر السماعة للحجز المسبق قريباً.

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