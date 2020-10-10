تكنولوجيا: مايكروسوفت تخطط لدعم خدمة الألعاب السحابية xCloud قريباً على منصة iOS

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن مايكروسوفت تستعد لدعم خدمة الألعاب السحابية xCloud وGame Pass على منصة iOS على أن يتم تنفيذ خطط الشركة في 2021.
نشر موقع Business Inside تقرير مؤخراً كشف من خلاله عن تصريحات Phil Spencer رئيس قسم الألعاب في مايكروسوفت، والتي أكد فيها على خطط الشركة لدعم خدمة الألعاب السحابية xCloud على منصة iOS خلال الفترة القادمة، على أن ترتكز خطط مايكروسوفت لتنفيذ ذلك عبر المتصفح.
كانت شركة ابل قد بدأت في نزاع قانوني مؤخراً مع Epic Games بعد إزالة لعبة Fortnite من متجر التطبيقات ورفض Epic Games سياسة ابل في متجر التطبيقات.
من جانب أخر حاولت شركة مايكروسوفت إختبار خدمة بث الألعاب السحابية xCloud على منصة iOS، حيث عجزت عملاق البرمجيات عن تنفيذ خططها نتيجة للقيود التي وضعت من ابل، إلا أن Amazon أعلنت خلال هذا الوقت عن خدمة الألعاب “Luna cloud ” التي تدعم العمل على منصة iOS عبر تطبيق المتصفح، ومن المتوقع أن تتجه مايكروسوفت لتبني نفس الفكرة لجلب خدمة الألعاب السحابية xCloud إلى منصة iOS.
ومن المقرر وفقاً لتصريحات “Phil Spencer” أن تبدأ مايكروسوفت في تنفيذ خططها لجلب Game Pass وxCloud لمنصة iOS عبر المتصفح في 2021.
يذكر أن هذه التصريحات من مايكروسوفت تأتي بالتزامن مع إعلان عملاق البرمجيات عن المبادئ الجديدة التي وضعت من الشركة لمتجر التطبيقات، والتي تتلخص في 10 مباديء ترتكز على دعم متاجر التطبيقات المنافسة على منصة Windows، كما أكدت الشركة على عدم حظر أي تطبيق من المتجر بناء على إختيار طريقة الدفع في التطبيق وهي المشكلة القائمة من ابل وEpic، أيضاً لن يتم حظر التطبيقات وفقاً لطريقة البث عبر السحابي أو عبر الأجهزة.
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