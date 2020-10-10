شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 مزايا جديدة تصل لمستخدمى أندرويد قريبا.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت جوجل مؤخرًا تحديثها السنوي الكبير لنظام التشغيل أندرويد، ومع ذلك، هذا لا يعني أن عملاق البحث على الإنترنت قد قدم المزيد من الميزات لمستخدمي أندرويد، ففي منشور على المدونة الرسمية، أعلنت الشركة عن ميزات جديدة تضيفها إلى تطبيقاتها المختلفة، وفيما يلي نعرض المميزات التى سيحصل عليها مستخدمي أندرويد كما يلي:

- استخدم مساعد جوجل لفتح التطبيقات التي تريدها

يمكن فتح تطبيقات أندرويد والبحث فيها باستخدام "Hey Google" لجميع هواتف أندرويد التي تدعم المساعد، وهذا يعني أنه يمكن استخدام مساعد جوجل الصوتي الذكي لفتح تطبيقات أندرويد أو البحث فيها.

مشاركة الشاشة مع Google Duo

أطلقت جوجل الدعم لمشاركة الشاشة أثناء إجراء مكالمة فيديو على Google Duo الخاص بها.

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التنبيهات الصوتية لمساعدة المستخدمين على اكتشاف الأصوات الحرجة من حولهم

طرحت جوجل ميزة جديدة تسمى تنبيهات الصوت في تطبيق Live Transcribe، حيث ستجعل هواتفهم تومض وتهتز وتوفر تنبيهات في حالة اكتشاف أي صوت من الأجهزة المنزلية أو أي ضوضاء محيطة.

تجنب مكالمات البريد العشوائي باستخدام تطبيق Google Phone

قدم تطبيق Google Phone مؤخرًا ميزة تمكّن أجهزة أندرويد من إيقاف المتصلين غير المرغوب فيهم، ولتوسيع نطاق الوصول، أتاحت جوجل الآن التطبيق لأجهزة أندرويد التي تعمل بنظام أندرويد 9 أو أعلى.