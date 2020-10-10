شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تنبه المستخدمين الآن بشأن المشاكل الحرجة داخل التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل شركة جوجل على طرح ميزة أمان جديدة ستصدر تلقائيًا تنبيهًا داخل تطبيق جوجل الذي يستخدمه الأشخاص وتساعدهم على معالجته، حيث لن يحتاج المستخدمون إلى التحقق من تنبيهات البريد الإلكتروني أو الهاتف بحثًا عن اختراق مشتبه به أو حل وسط، فيما تعد التنبيهات الجديدة مقاومة للانتحال، لذلك يمكن للمستخدمين التأكد دائمًا من أنها قادمة من جوجل.

وقال راهول روي شودري، نائب رئيس المنتجات والخصوصية في جوجل: "سنبدأ طرحًا محدودًا في الأسابيع المقبلة ونخطط للتوسع على نطاق أوسع في أوائل العام المقبل"، وحاليًا، تستخدم جوجل تنبيهات أندرويد لإعلام الأشخاص بالمشكلات الحرجة في حساباتهم على جوجل، مثل الاختراق المشتبه به.

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وقال روي شودري في منشور على مدونة جوجل: "شهد عملاق التكنولوجيا زيادة بمقدار 20 ضعفًا في عدد الأشخاص الذين تفاعلوا مع هذه الإشعارات الجديدة في غضون ساعة من تلقيها، مقارنة بالبريد الإلكتروني، ويحمي التصفح الآمن أكثر من أربعة مليارات جهاز، ويحظر Gmail أكثر من 100 مليون محاولة تصيد يوميًا، ويفحص جوجل Play Protect أكثر من 100 مليار تطبيق يوميًا بحثًا عن البرامج الضارة وغيرها من المشكلات".

وقالت جوجل إن مركز الأمان الذي تم تحديثه موجود الآن في الولايات المتحدة وقريبًا على مستوى العالم، وفي مساعد جوجل، ستقدم الشركة وضع الضيف وهى طريقة جديدة لاستخدام المساعد على الأجهزة المنزلية، وقال Roy-Chowdhury: "باستخدام أمر صوتي سهل، يمكنك تشغيل وضع الضيف، ولن يتم حفظ تفاعلات المساعد أثناء هذا الوضع في حسابك، كما يمكنك إيقاف تشغيل وضع الضيف في أي وقت للحصول على تجربة مساعد جوجل الكاملة والمخصصة مرة أخرى".

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك دائمًا الرجوع وحذف ما قلته للمساعد باستخدام صوتك فقط"، فيما تجيب جوجل على أكثر من ثلاثة ملايين سؤال حول الخصوصية والأمان شهريًا على مستوى العالم، وفي Android 11، ستنشئ جوجل الآن ردودًا ذكية، بما في ذلك توصيات الرموز التعبيرية، من ذكاء النظام على الجهاز، مما يعني عدم مشاركة البيانات مع Gboard أو جوجل.