شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. طريقة تشغيل التطبيقات من جهاز iPad على Mac والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت ترغب فى تشغيل التطبيقات من جهاز iPad الخاص بك على جهاز Mac، فإن الإجابة التقليدية هى أنك لا تستطيع، ففى الوقت الحالى، لا تتوافق تطبيقات iPad بشكل أساسى مع الهندسة المعمارية ونظام التشغيل على كمبيوتر Mac، لكن يمكنك القيام بالأمر باستخدام محاكى iPadOS على جهاز Mac الخاص بك.

فى بداية عام 2020 أعلنت شركة Apple أنها ستبدأ قريبًا فى إنتاج أجهزة كمبيوتر Mac مع شرائحها الخاصة المصممة من Apple ، متخلية عن شرائح Intel التى استخدمتها لسنوات عديدة، وعندما تفعل ذلك، فإن أجهزة Mac الجديدة - التى ستشترك فى بنية مشابهة لأجهزة iPadOS - ستكون قادرة على تشغيل تطبيقات iPad.

وطورت Apple رقائقها الخاصة القائمة على ARM لأجهزة iOS و iPadOS لسنوات، إذ تتميز شرائح ARM بأنها معالجات منخفضة الطاقة توجد عادة فى الأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية وبعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وهى مُحسَّنة لتقديم أفضل عمر للبطارية.

وبدءًا من أواخر عام 2020 ، تتوقع Apple إطلاق أجهزة MacBooks وغيرها من أجهزة كمبيوتر Mac مع شرائح ARM عالية الأداء مماثلة.

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بسبب البنية المماثلة، أعلنت شركة Apple بالفعل أن هذا سيسمح لأجهزة Apple بتشغيل تطبيقات iPad دون أى تغييرات أو تعديلات أخرى، وستتمكن من تثبيت تطبيقات iPad مباشرة من متجر تطبيقات Mac.

التوقيت الدقيق غير مؤكد، ولكن من المتوقع أن يكون طرح أول أجهزة Mac الجديدة هذه قبل نهاية عام 2020.

وسيكون هناك كل من مجموعة شرائح Intel وشرائح Apple ، وفقط تلك التى تحتوى على شرائح أبل من تشغيل تطبيقات iPad، وقد يكون هذا مربكًا بعض الشيء حتى يتم إيقاف تشغيل معظم أجهزة Mac المستندة إلى Intel.

تشغيل تطبيقات iPad باستخدام محاكى

نظرًا لأن مطورى البرامج يحتاجون إلى أن يكونوا قادرين على اختبار تطبيقات iPadOS بسرعة وسهولة ، فإنهم يستخدمون أحيانًا برامج المحاكاة لتشغيل تطبيقات iPad على أجهزة Mac الخاصة بهم.

هناك عدد قليل من برامج المحاكاة المتوفرة لأجهزة Mac التى يمكنها تشغيل تطبيقات iPad ، ولكن هذه البرامج ليست سهلة التثبيت أو الإدارة، ولا يمكن بشكل عام تثبيت التطبيقات من App Store ، إلا أن Xcode أحد أكثر المحاكيات شيوعًا للاستخدام، وهو عبارة عن محاكى تقدمه Apple.