شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Gmail Go متاح الآن على متجر "بلاى ستور" للمستخدمين العاديين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جوجل عن مجموعة من تطبيقات Go من أشهر تطبيقاتها المصممة خصيصًا للأجهزة المنخفضة الجودة التي تعمل بنظام التشغيل Android Go، حيث تتوفر معظم تطبيقات Go المتغيرة عادةً لمستخدمي أندرويد العاديين للتنزيل عبر متجر "بلاي ستور"، باستثناء Gmail Go.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد كشفت شركة جوجل الآن عن طرح تطبيق Gmail Go على متجر "بلاي ستور" للمستخدمين العاديين، حيث تم إدراج تطبيق Gmail Go كتطبيق Gmail عادي في متجر Play Store، ويمكن رؤية الاختلاف الوحيد في الشعار الذي يحمل شعار Red color Go أعلى شعار Gmail.

Advertisements





وفيما يتعلق بتطبيق Gmail Go فإنه أقل من حيث المساحة، ويوفر الكثير من مميزات التطبيق الرئيسي بما في ذلك صندوق وارد ذكي يحافظ على رسائلك آمنة ومنظمة، كما يتيح تلقي إشعارات عند وصول البريد، ثم قراءة والرد سواء كان المستخدم متصل بالإنترنت أو غير متصل، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك العثور على الرسائل بسرعة باستخدام بحث فعال وغير ذلك الكثير.

ويأتي Gmail Go بواجهة مستخدم متطابقة تقريبًا أيضًا، وبعد تشغيل التطبيق، سيرى المرء رسائل البريد من قسم Inbox وينقر عليه لفتح أو التمرير إلى اليسار أو اليمين لأداء الأوامر المحددة مسبقًا، وأيضًا، يدعم التطبيق حسابات متعددة وصناديق بريد مختلفة تمامًا مثل تطبيق Gmail العادي، ولعل الشيء الوحيد الملحوظ المفقود هو شريط القائمة السفلي حيث نجد عادةً تكامل Meet وChats وRooms في تطبيق Gmail.