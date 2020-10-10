شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ألفابيت الشركة الأم لجوجل تبدأ تجربة سيارات الأجرة بدون سائق احتياطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسمح شركة وايمو التابعة لألفابيت الشركة الأم لجوجل، للعديد من المواطنين بتجربة سياراتها ذاتية القيادة فى فينيكس، فى محاولة لتوسيع الخدمة التى كانت تقدمها بهدوء لمجموعة مختارة من المواطنين خلال العام الماضى، ومع ذلك عندما يصعد الركاب إلى سيارة الأجرة الآلية، كان يلاحظون وجود مقعد سائق فارغ، لكن أعلنت الشركة أنها تقوم بإزالة السائقين الاحتياطيين خلف عجلة القيادة لتولى المسئولية فى المواقف الصعبة، وسوف تخدم مساحة 50 ميلا مربعا.

ولن يكون هناك أيضًا أى شخص يراقب عن بُعد يمكنه تولى المسئولية فى حالات الطوارئ وقيادة السيارة، وسيتم إجراء هذا النوع من الجولات لعدة أسابيع، ثم تقوم وايمو بإعادة تقديم السائقين الاحتياطيين خلف عجلة القيادة فى بعض السيارات حتى تتمكن الشركة من العمل على توسيع منطقة خدمتها.

وكانت وايمو توفر ما بين 1000 إلى 2000 رحلة فى السيارات ذاتية القيادة فى الأسبوع، قبل انتشار فيروس كورونا، مما قلل من الطلب على المشاوير، وكانت معظم الرحلات مزودة بسائق احتياطى خلف عجلة القيادة، ولكن 5 فى المئة إلى 10 فى المئة من الرحلات كانت بدون سائق احتياطى بشرى وكانت متاحة فقط لمجموعة أصغر من المواطنين الذين وقعوا اتفاقيات عدم إفشاء.

لم تكشف وايمو عن عدد السيارات ذاتية القيادة التى ستكون متاحة للجمهور فى منطقة فينيكس، وقال الرئيس التنفيذى جون كرافسيك فى مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين: "نحن قلقون بشأن قدرتنا على تلبية الطلب بقدرات السيارة التى لدينا الآن".

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وقال كرافسيك إن وايمو، وهى وحدة تابعة لشركة Alphabet Inc، الشركة الأم لشركة Google، تأمل فى توسيع الخدمة فى نهاية المطاف إلى كاليفورنيا، ولكن ليس لديها خطط توسع ملموسة للإعلان عنها.

قال إريك جوردون، الأستاذ فى كلية روس للأعمال بجامعة ميشيجان، فى رسالة بالبريد الإلكتروني: "حتى التجارب الصغيرة مع السيارات ذاتية القيادة فى العالم الحقيقى هى خطوات مهمة إلى الأمام".

لكنه حذر من أنه "بالنظر إلى السرية المتعلقة بالتكنولوجيا المستقلة لكل شركة، يمكن للناس فى فينيكس أن يأملوا فقط فى أن تصبح السيارات ذاتية القيادة آمنة مثل السيارات التى يقودها سائقون".

خلال الأسابيع العديدة القادمة، ستكون كل رحلة على وايمو فى بدون سائق احتياطى، وبعد ذلك، ستعيد وايمو تقديم سائقى النسخ الاحتياطية البشرية خلف عجلة القيادة فى بعض السيارات حتى تتمكن الشركة من العمل على توسيع منطقة خدمتها.